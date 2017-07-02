DEAŞ, Esed rejiminin helikopterini düşürdü

Esed rejimine ait bir helikopter Suriye'nin doğusunda terör örgütü DEAŞ tarafından düşürüldü.

Terör örgütü DEAŞ, Meyadin ve Deyr ez-Zor bölgesini bomlayan Esed rejimine ait bir helikopteri Deyr ez-Zor kentinin batısında düşürdüğünü duyurdu.

Rejim kaynakları ise helikopterin Esed hastanesi (Mesfel Esed ) civarında uçaksavar ile vurularak düşürüldüğünü doğruladı. Helikopter pilotlarının durumu ile ilgili arama çalışmalarının sürdüğü açıklandı.