DEAŞ El Bab'ta sivillere saldırdı, çok sayıda ölü var

TSK'nın yaptığı açıklamaya göre, dün El Bab ilçe merkezinden kaçmaya çalışan sivillere DEAŞ'lı teröristler saldırdı.En az 30 sivilin hayatını kaybettiği öğrenildi. Açıklamada, 74 el yapımı patlayıcının ise imha edildiği belirtildi.
Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne ait 113 hedef ateş altına alınarak teröristlerin kullandığı barınma yerleri, savunma mevzileri, komuta kontrol tesisleri, silah ve araçları kullanılamaz hale getirildi.
DEAŞ 30 SİVİLİ KATLETTİ
TSK tarafından yapılan açıklamada DEAŞ El Bab'tan kaçmak isteyen 30 kişiyi katletti. 74 el yapımı patlayıcı imha edildi. Çatışmalarda DEAŞ'e ait uçaksavar mevzisi imha edildi denildi.