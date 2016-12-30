DEAŞ Dabık'ta sivilleri hedef aldı: 6 kişi öldü

Fırat Kalkanı Harekatı, 129'uncu gününde devam ediyor.
TSK, terör örgütü DEAŞ'ın sivillere yönelik saldırılarının devam ettiğini açıkladı. Yapılan açıklama şöyle:
- Dabık'ın 5 km kuzeybatında ve Azez'e 14 km uzaklıkta bulunan Suran bölgesinde DEAŞ terör örgütüne mensup teröristlerce, sivil halkı hedef alan bombalı araç saldırısında 6 sivil hayatını kaybetmiş, 20 sivil de yaralanmıştır.
- Ayrıca dün gerçekleştirilen hava harekatı neticesinde teyit çalışmaları sürmekle birlikte bölgedeki güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre DEAŞ'ın sözde Emirlerinden Ebu Husen Tunusi de içinde bulunduğu araçla ve korumalarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ebu Husen Tunusi Rakka'da etkili olan baş teröristlerden biriydi ve El Bab bölgesine özel olarak seçilip gönderiliyordu.