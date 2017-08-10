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DEAŞ bombalı araçlarla saldırdı...

Esed Rejiminin DEAŞ’le çatışma yaşadığı Humus kentinin doğusunda yer alan El Suhna kasabasından aşamalı olarak geri çekildiği bildirildi.

10 Ağustos 2017 Perşembe 14:38
DEAŞ bombalı araçlarla saldırdı...

Yerel kaynaklar, DEAŞ üyelerinin arka arkaya gerçekleştirdiği bombalı araç saldırılarından sonra Rejim askerlerinin kademeli olarak geri çekildiğini duyurdu.

DEAŞ, Çarşamba sabahından bu yana bölgedeki Rejim pozisyonlarına saldırıyor. Saldırılarda aralarında General Ğassan Yahya Yunusun da bulunduğu  çok sayıda Rejim askerinin öldüğü kaydedildi.

Rejim Güçleri ve müttefikleri Humus kentinin son büyük kasabası olan Suhna’yı Cumartesi günü DEAŞ’den geri almıştı. Suhna üç gün Rejim Güçlerinde kaldıktan sonra DEAŞ’in bombalı araç saldırıları Nusayri askerleri geri çekilmek zorunda bıraktı.

Suhna, Rejim Güçlerinin Mart ayında DEAŞ’den aldığı Palmira’nın 50 kilometre kuzeydoğusunda yer alıyor. Kasaba’nın Deyr Ez Zur hattına uzaklığı da yine 50 kilometre.

Kaynak : Asyanins
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 14:38
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