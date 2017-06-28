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DEAŞ bitme noktasına geldi

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 10:54
DEAŞ bitme noktasına geldi

Irak güçlerinin Musul'un batısındaki Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladığı bildirildi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Musul'da savaşan ortak güçler, Eski Musul bölgesinin yarısında kontrolü sağladı." denildi.

Irak ordusu, daha önce söz konusu bölgeye bağlı Meşahde ve el-Bid mahallelerini geri aldığını duyurmuştu.

DEAŞ'lı teröristlerin yığınak yaptığı Eski Musul bölgesi, daracık sokaklar ve eski binalardan oluşuyor. Bu da askerlerin tank ve diğer askeri araçlarla değil, teröristlere karşı sokak savaşı yürütmesine neden oluyor.

Irak ordusu, Musul'un doğusunu geri aldıktan sonra 19 Şubat'ta kentin batısını kurtarma operasyonu başlatmıştı.

Muhabir: Haydar Hadi

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 10:54
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