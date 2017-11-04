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DEAŞ, bir ABD projesi mi?

Donald Trump terör örgütü DEAŞ'ı Obama'nın kurdurduğunu söylemişti. DEAŞ bugün Irak ve Suriye'de yolun sonuna geldi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 21:22
DEAŞ, bir ABD projesi mi?

ABD Başkanı Donald Trump DEAŞ terör örgütünü eski Başkan Barack Obama'nın kurdurduğunu söylemişti. DEAŞ bugün Irak ve Suriye'de yolun sonuna geldi. 4 yıl önce devlet kurma iddiasıyla ortaya çıkan terör örgütü, bir çırpıda bu iki ülkeden çekilmeye başladı. Peki bu terör örgütü 4 yıllık süreçte neler yaptı, en çok kimlere zarar verdi, kimlere fayda sağladı, Trump'ın söylediği gibi DEAŞ bir ABD ürünü proje mi, Taha Dağlı bu soruları yanıtladı.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ SURİYE'DE NERELERDE ETKİLİYDİ?

Suriye'de ayaklanma ve iç savaş süreci 2011 Mart ayında başladı. 2013'e gelindiğinde ise DEAŞ terör örgütü ortaya çıktı. Bunlar Suriye'de muhaliflerin kontrolünde olan Rakka kentini işgal ettiler ve Rakka'yı başkent ilan ederek, seslerini duyurdular. Sonrasında Rakka'yla birlikte yine muhaliflerin kontrolündeki bölgelere odaklandılar.

DEAŞ ŞU AN SURİYE'DE NERELERE HAKİM?

En son Rakka ve Deyruzzor'dan çıkarıldılar şu an ise Suriye-Irak sınırındaki Ebu Kemal bölgesinde etkililer. Hatta burası Suriye'de DEAŞ'in elinde kalan tek yer olarak biliniyor.

DEAŞ IRAK'TA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

2014 başlarında DEAŞ Irak'ta Sünni üçgeni olarak bilinen Bağdat'ın kuzeyindeki Tikrit bölgesine saldırdı. Oradaki işgalin ardından Haziran 2014'te Musul işgal edildi. Suriye'de Rakka, Irak'ta ise Musul DEAŞ'ın kaleleri olarak görülüyordu. Bu iki şehir arasındaki bağlantı yolu olan Irak'taki Sincar da DEAŞ'ın eline geçmişti.

DEAŞ TERÖR ÖRGÜTÜ IRAK'TA EN BÜYÜK HAMLEYİ NEREDE YAPTI?

DEAŞ Irak'ta Tikrit'e girdi ardından Musul'u işgal etti. Sonra Bağdat'a ilerleme iddiasında bulundu. Hep sünni bölgeleri işgal ettiler, sonra oralara Haşdi Şabi üzerinden operasyonlar yapıldı. Bu durum Irak'ta demografik yapının değişmesini sağladı.

DEAŞ TERÖRİSTLERİ SON BİR KAÇ AYDA NERELERİ KAYBETTİ?

DEAŞ'in bitirilmesi için düğmeye basıldı. Aslında DEAŞ bitirilmedi, bitirilmiyor da. Sadece Irak ve Suriye'de işgal ettikleri yerlerden çıkarılıyorlar. Irak'ta Musul'dan, Sincar'dan son olarak Havice, Enbar'dan çıkarıldılar. Suriye'de ise Rakka ve Deyruzzor'dan gönderildiler. Buralardaki teröristler öldürülmedi, imha edilmedi, kanallar açılarak bu şehirlerden çıkmaları istendi, onlarda çıktılar.

Sabah

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 21:22
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. DEAŞ
  4. Barack Obama
  5. Irak
  6. Suriye
  • MetinMetin54 dk önce
    Alçakça ve aşşağılıkla bir cevap olmuş. İslamı deaşla bağdaştırman senin aşşağılık bir domuz olduğunu gösteriyor. Canın cehenneme diyorum.
  • Cemil girayCemil giray56 dk önce
    Niyeyse planlamacılar hep hristiyan kullanılanlar müslüman..
  • ASABİASABİ56 dk önce
    YOKBENİMPROJEMGERCEKMUSLUMANGUNAHSİZİNSANİOLDUREBİLİRMİDEASSENİNALLAHBELANİVERSİN ...
  • HaydarHaydar59 dk önce
    Salih, ülkemizdeki hastanelerde tedavi edildi bu canavarlar. Bunu bilerek bedduanı gözden geçir derim.
  • SalihSalih1 sa önce
    KİMLER KURDUYSA KİMLER BU ÖRGÜTE ADAM GÖTÜRDÜYSE ALLAH HEM BU DÜNADA CEZALARINI IVERSİN HEMAHİRETTEBELALARINII VERSİN GAYA KUYUSUNDAN ÇIKMAZSINIZ İNŞALLAH
  • Ferhat Ferhat 1 sa önce
    Elbette Abd projesi değil,öyle olsa neden milyonlarca dolar harcayıp yok etmeye çalışsın deli mi bunlar.Kimin projesi olduğunu bilemeyiz ama yaptıkları ,İslam adınaşeriat adınaortada kan dökmek,insanları yakmak ,bence İslamın karanlık ve diğer yüzü,gülümseyen maskeyi çıkarınca, İslamın gercek yüzü İŞİD kalıyor geriye .Müslümanlar güçlü olsa,fırsta bulsa dünyanın yarısın Gavur diye ISID gibi kellesini keser buna eminim. ABD nin ISID ı yok etmesi dünyanın,vahşete,zorbalığa bircevabıdır. IŞId ise İslamın gerçek yüzünü yansıtıyorOndan kzızyosunuz İŞİD e değilmi?
  • AvciAvci1 sa önce
    Bop projesi
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