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DEAŞ Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı

Geçtiğimiz günlerde Rusların öldürdük dediği Bağdadi'yle ilgili yeni haberler var.

11 Temmuz 2017 Salı 11:43
DEAŞ Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı

Sputnik'te yer alan habere göre; DEAŞ, El Bağdadi'nin öldürüldüğünü doğruladı.

Detaylar gelecek...

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 11:43
  1. deaş
  2. BAĞDADİ
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