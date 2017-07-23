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DEAŞ, ABD ordusu içine sızmış!

Hawaii'deki askeri üste görevli bir ABD askerinin, DEAŞ'e malzeme desteği sağlama girişiminde bulunmakla suçlandığı bildirildi.

23 Temmuz 2017 Pazar 17:22
DEAŞ, ABD ordusu içine sızmış!

Hawaii'deki askeri üste görevli bir ABD askerinin, DEAŞ'e malzeme desteği sağlama girişiminde bulunmakla suçlandığı bildirildi. Yetkililer, askerin çavuş rütbesinde olduğunu belirtirken, davanın duruşma yapılmaksızın doğrudan federal yargıya gönderilmesine izin verildiğini kaydettiler.

QHA'nın aktardığına göre Ikaika Erik Kang adlı 34 yaşındaki askerin, önümüzdeki Pazartesi günü Honolulu'da mahkemeye çıkarılmak üzere cezaevinde tutulduğu belirtildi. Kang'ın 8 Temmuz'da tutuklandığı belirtiliyor. ABD Tahkikat Jürisi tarafından yöneltilen suçlamaya göre Kang, 4 kez "yabancı terörist organizasyona" malzeme ya da kaynak desteği vermeye teşebbüs etti.

Askeri hava trafik kontrolörü olarak görev yaptığı belirtilen Kang'ın, gizli ajanların ve DEAŞ sempatizanı ya da mensubu gibi davranan "güvenilir kaynakların" da dahil olduğu 1 yıllık soruşturma sonucu tutuklandığı ifade edildi.

Ayrıca  mahkeme belgelerine göre Kang, gizli askeri dökümanlar, ufak çaplı bir insansız hava aracı temin etmeye çalışma ve DEAŞ'la bağlantılı olduğunu düşündüğü şahıslara ateşli silah ve yakın dövüş eğitimi vermekle suçlanıyor. FBI yetkilileri söz konusu şüpheli askerin, DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiğini vurguladı.

Mahkum edilmesi halinde Kang'ın, 20 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2017 Pazar 17:22
  1. DEAŞ
  2. Hawaii
  • TRTR1 sa önce
    abd ordusu nun yarısı Daeş e katılır. İyi anlatılsa katılır. çünkü Abd Ordusu İşgalci dir. sen kalk taaaaa afganistan aözgürlük verecem yalanıyla 50sene afganistanı bombala. ABD Markaları ve Onların Ortakları derhal yok edilmelidir. Türkiyede Abd Ortağı Tuncay Özilhan> MCDOMALT.Ford>RahmiYoç Semahat Arsel. Starbucks>BAE. Koç Üniversitesi kesinlikle yıkılmalı.
  • CeeCee1 sa önce
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