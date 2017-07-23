DEAŞ, ABD ordusu içine sızmış!

Hawaii'deki askeri üste görevli bir ABD askerinin, DEAŞ'e malzeme desteği sağlama girişiminde bulunmakla suçlandığı bildirildi. Yetkililer, askerin çavuş rütbesinde olduğunu belirtirken, davanın duruşma yapılmaksızın doğrudan federal yargıya gönderilmesine izin verildiğini kaydettiler.

QHA'nın aktardığına göre Ikaika Erik Kang adlı 34 yaşındaki askerin, önümüzdeki Pazartesi günü Honolulu'da mahkemeye çıkarılmak üzere cezaevinde tutulduğu belirtildi. Kang'ın 8 Temmuz'da tutuklandığı belirtiliyor. ABD Tahkikat Jürisi tarafından yöneltilen suçlamaya göre Kang, 4 kez "yabancı terörist organizasyona" malzeme ya da kaynak desteği vermeye teşebbüs etti.

Askeri hava trafik kontrolörü olarak görev yaptığı belirtilen Kang'ın, gizli ajanların ve DEAŞ sempatizanı ya da mensubu gibi davranan "güvenilir kaynakların" da dahil olduğu 1 yıllık soruşturma sonucu tutuklandığı ifade edildi.

Ayrıca mahkeme belgelerine göre Kang, gizli askeri dökümanlar, ufak çaplı bir insansız hava aracı temin etmeye çalışma ve DEAŞ'la bağlantılı olduğunu düşündüğü şahıslara ateşli silah ve yakın dövüş eğitimi vermekle suçlanıyor. FBI yetkilileri söz konusu şüpheli askerin, DEAŞ lideri Ebubekir El-Bağdadi'ye bağlılık yemini ettiğini vurguladı.

Mahkum edilmesi halinde Kang'ın, 20 yılın üzerinde hapis cezasına çarptırılacağı belirtiliyor.