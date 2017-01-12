DEAŞ, 600 kızı kaçırdı, 1300 kişiyi katletti

Ezidileri kurtarma yalanıyla Şengal’e yerleşen terör örgütü PKK’nın, bölgedeki Ezidilere yönelik zulmü bitmek bilmiyor. Örgütün varlığı nedeniyle ne Ezidiler evlerine geri dönebiliyor, ne de uluslararası yardım kuruluşları bölgeye yardım götürebiliyor. Irak eski Genelkurmay Başkanı General Babekir Zebari, PKK’nın iki yıl önce DEAŞ’a operasyon düzenlenmesini engelleyerek, bin 300 kişinin ölümüne neden olduğunu söyledi. General Zebari; “2014’te terör örgütü DEAŞ, Şengal’e saldırdığında hemen Amerikalıların yanına gittim. Onlara, ‘Şengal Dağı’ndaki Koço Köyü’ne bir çare bulun. Bu köyde 3 bin kişi yaşıyor. Bunları koruyun’ dedim. Amerikalılar da bana; ‘Biz, köyü korumak için dört bir yanını bombalayabiliriz. Bu sayede DEAŞ’ın köye girmesini engelleyebiliriz’ diyerek bir heyet bölgeye gitti” diyerek şunları açıkladı:

PKK HEYETİ KÖYE SOKMADI

ABD'li heyeti PKK’lılar köye almadı, taşlı saldırı düzenledi. Heyet döner dönmez beni arayarak, ‘Orada teröristlerin olduğunu neden söylemediniz?’ diye hesap sordu. PKK yüzünden Amerika, hava bombardımanından vazgeçti. Bombalama yapılmayınca DEAŞ, kısa bir süre sonra köye girerek çoğu Ezidi, 1300 köylüyü öldürdü.

600 KIZI KAÇIRDILAR

Örgütünün Şengal’de yaptığı zulme ilişkin çarpıcı bir iddia da Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi üyesi Ali Avni’den geldi: DEAŞ’ın kaçırdıklarının dışında bölgedeki 600 Ezidi kızı daha kayıp. Bu kızlar, PKK ve YPG saflarında savaştırılmak üzere kaçırıldılar. Bu yüzden Rojava ve Kandil’e gitmek istedik ama buna da izin vermediler. PKK, çok istiyorsa gidip Abdullah Öcalan’ın köyünü kurtarsınlar.

Akşam