Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

DEAŞ '3 ayda 47 saldırı' gerçekleştirdi

Geçtiğimiz 3 ay içinde terör örgütü DEAŞ'in Mısır'da güvenlik güçlerine yönelik 47 saldırı düzenlediği öne sürüldü.

29 Aralık 2017 Cuma 18:59
DEAŞ '3 ayda 47 saldırı' gerçekleştirdi

Geçtiğimiz 3 ay içinde terör örgütü DEAŞ'in Mısır'da güvenlik güçlerine yönelik 47 saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'e bağlı yayın organları tarafından haftalık olarak servis edilen Al Naba gazetesinde yer alan rakamlara göre örgüt, Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde geçtiğimiz 3 ayda 47 saldırı düzenledi.

186 KİŞİ ÖLDÜ VEYA YARALANDI

Al Naba'de yer alan rakamlara göre, terör örgütü DEAŞ'in Sina Yarımadası'nda geçtiğimi 3 ay içinde düzenlediği saldırılarda Mısır güvenlik güçlerinden 186 kişi öldü veya yaralandı.

7 SUİKAST, 5 CANLI BOMBA SALDIRISI

Örgütün Mısır güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırılardan 5'inin canlı bomba ile düzenlendiği ifade edilirken, saldırıların bomba yüklü araç veya patlayıcı kemerlemi düzenlendiği gibi ayrıntılar gazetenin bu sayısında yer almamış.

Öte yandan güvenlik güçlerine yönelik 7 suikast saldırısının da düzenlendiği belirtilirken, 18 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 9 keskin nişancı saldırısı da geçtiğimiz 3 ay içinde terör örgütü DEAŞ'in Sina bölgesinde Mısır güçlerine yönelik düzenlediği saldırılar arasında gösterilmiş.

MepaNews

Haber Tarihi: 29 Aralık 2017 Cuma 18:59
  1. DEAŞ
  2. MISIR
  3. Al Naba
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Huzurlu bir aile için eşlere düşen görevler
    1. Huzurlu bir aile için eşlere düşen..
    2. DEAŞ '3 ayda 47 saldırı' gerçekleştirdi
    3. Borsa 2017'yi rekorla bitirdi
    4. Suudi Arabistan 10 günde 109 sivil..
    5. Esprisine gülünmeyen adama döndü
    6. Süper Lig'de 18 ve 19. hafta..
    7. ''Pentagon'un ihmalkarlığı tetikledi''
    8. MKYK sonrası Mahir Ünal'dan açıklama
    9. Borsa 2017'yi rekorla kapattı
    10. Galatasaray'da başkan adaylarının..
    11. 2018, Türkiye'ye bakın neler getirecek
    12. 'I. ve II. Dünya Savaşı'nda 70 milyon..
    13. Onay çıktı! O ildeki tüm mağazalarını..
    14. İstanbulluların trafik çilesi başladı!
    15. BAE'nin bir skandalı daha ortaya çıktı!
    16. Türkiye'den s-400 açıklaması
    17. 'Katil' denilmesine katlanacaksınız!
    18. Rüzgar enerjisinde en yüksek payı o..
    19. Hırsız kameraya böyle yakalandı!
    20. Türkiye, İran'ı ikiye katladı
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yarım milyar dolarlık Sikorsky’yi Yunanistan’a kaçırırken… Çok korkmuşlar
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Yeni KHK'da gözden kaçan bomba detay!
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Koruma söylentisinin aslı ortaya çıktı
    Abdullah Gül'den eleştirilere ilişkin ilk açıklama
    Abdullah Gül'den eleştirilere ilişkin ilk açıklama
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...
    Boşanacağı eşini hakimle uygunsuz yakalayınca...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 29.12.2017
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Tudor ağlayarak gitti, koşarak geliyor
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...
    Malesef tablo çok vahim! Beden eğitimi dersinde...