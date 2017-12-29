DEAŞ '3 ayda 47 saldırı' gerçekleştirdi

Geçtiğimiz 3 ay içinde terör örgütü DEAŞ'in Mısır'da güvenlik güçlerine yönelik 47 saldırı düzenlediği öne sürüldü.

Terör örgütü DEAŞ'e bağlı yayın organları tarafından haftalık olarak servis edilen Al Naba gazetesinde yer alan rakamlara göre örgüt, Mısır'ın Sina Yarımadası bölgesinde geçtiğimiz 3 ayda 47 saldırı düzenledi.

186 KİŞİ ÖLDÜ VEYA YARALANDI

Al Naba'de yer alan rakamlara göre, terör örgütü DEAŞ'in Sina Yarımadası'nda geçtiğimi 3 ay içinde düzenlediği saldırılarda Mısır güvenlik güçlerinden 186 kişi öldü veya yaralandı.

7 SUİKAST, 5 CANLI BOMBA SALDIRISI

Örgütün Mısır güvenlik güçlerine yönelik düzenlediği saldırılardan 5'inin canlı bomba ile düzenlendiği ifade edilirken, saldırıların bomba yüklü araç veya patlayıcı kemerlemi düzenlendiği gibi ayrıntılar gazetenin bu sayısında yer almamış.

Öte yandan güvenlik güçlerine yönelik 7 suikast saldırısının da düzenlendiği belirtilirken, 18 el yapımı patlayıcı (EYP) ve 9 keskin nişancı saldırısı da geçtiğimiz 3 ay içinde terör örgütü DEAŞ'in Sina bölgesinde Mısır güçlerine yönelik düzenlediği saldırılar arasında gösterilmiş.

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