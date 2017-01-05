DBP'li Tuncer Bakırhan hakkında 114 yıl hapis istemi

Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 16 Kasım'da tutuklanan ve daha sonra görevden alınan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan ile ilgili yürütülen soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Siirt 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, Bakırhan'ın 2014, 2015 ve 2016 yılları arasında 18 kez, 'Terör örgütü propagandası yapmak', 2 kez 'Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlemek veya yönetmek' ile 'Terör örgütü üyesi olmak' suçundan 114 yıl hapis cezası ile cezalandırılması istendi. İddianamede, Bakırhan'ın Siirt merkez ve ilçelerinde çok sayıda PKK terör örgütü mensubu üyelerinin cenaze törenlerine katıldığı, bu cenazeler için Belediyenin araç tahsis ettiği ve buralarda terör örgütü propagandası yapıldığı belirtildi.



Hazırlanan iddianamede Bakırhan'ın ifadeleri de yer alırken, Tuncer Bakırhan, iddianameye yansıyan ifadesinde şöyle dedi:



"Ben bu şahısların cenaze törenlerine katıldım. Bu cenazelerin Mezarlıklara götürülmesi konusunda Siirt Belediyesine ait cenaze araçları kullanılmıştır. Bu araçların tahsis edilmesi hususunda benim özel olarak herhangi bir talimatım olmamıştır. Belediye Cenaze Müdürlüğüne başvuran kim olursa olsun ilgili müdürlük kim olursa olsun cenaze arabası vermiştir.Cenaze arabası tahsisinde benim bir haberim olmaz, ilgili müdürlüğün görevindedir. Ben Belediye Başkanı sıfatıyla Belediye Başkanlığı dönemimde Siirt ilinde binlerce cenazeye katıldım Cenazesine katıldığım şahısların Arap, Türk, Kürt veya başka milletten olup olmamasına, siyasi görüşünün ne olduğuna bakmaksızın cenaze araçları kullanıldı. Ben de bu cenazelere ayrım gözetmeksizin bu cenazelere katılmaya çalıştım. Cenazeye katılan diğer şahısların cenaze törenlerinde bu şekilde slogan atmaları beni ilgilendirmez. Ben bu cenazelerde o şekilde slogan atmadım. Cenaze törenlerinde mezarlıklarda ölen bu şahıslar için saygı duruşunda bulunup bulunmadığımı hatırlamıyorum. Cenaze araçlarına PKK/KCK terör örgütü simgeleyen bayrakların ve fotoğrafların asılması olayı ile benim de Belediyenin de herhangi bir alakası yoktur. Ben Belediyenin cenaze araçlarına bunların asıldığını görmedim. Bunlar muhtemelen ölenlerin yakınları tarafından asılmıştır."