DBP'li belediye başkanına 20 yıl hapis istemi

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Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Kayapınar Belediye Başkanı Mehmet Ali Aydın hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca DBP'li Mehmet Ali Aydın hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Aydın'ın silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "yasama meclisi" olarak kabul edi̇len Demokrati̇k Toplum Kongresi̇ (DTK) üyesi olduğu belirtildi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Konukevi'nde 14 Temmuz 2011'de gerçekleştirilen DTK kongresine katılan Aydın'ın burada konuşma yaptığı ifade edilen iddianamede, Aydın'ın terör örgütü PKK/KCK'nın talimatları doğrultusunda sözde "özerlik" ilan edilmesiyle ilgili DTK bünyesinde karar alma organı içerisinde "yönetici" konumda faaliyetlerde bulunduğunun belirlendiği vurgulandı.

- Aydın'ın PKK/KCK yöneticileriyle irtibatı tespit edildi

DTK binasında 4 Ekim 2012'de yapılan toplantıda C.K'nın toplantıdaki diğer kişilerle yaptığı konuşmanın içeriğinin teknik araçlarla izleme ve dinleme sonucu çözüm tutanağıyla tespit edildiği kaydedilen iddianamede, "Aydın'ın Irak'ın Erbil kentinde PKK/KCK terör örgütü yöneticilerinin bulunduğu bölgede kaldığı ve bu kişilerle irtibat halinde olduğu belirlenmiştir." ifadesi yer aldı.

İddianamede, gizli tanık "Bahar"ın, Aydın'ın, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın talimatıyla 2008 yılında kurulan ve örgütün yürütme organı bünyesinde faaliyet gösteren DTK üyesi olduğuna ilişkin teşhis ve beyanda bulunduğu aktarıldı.

İddianamede, Aydın'ın terör örgütü PKK/KCK'nın çağrısı üzerine katıldığı miting ve gösterilere ilişkin tespitlere de yer verildi.