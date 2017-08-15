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DBP'li 7 eski meclis üyesi gözaltında

Batman'da İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılan DBP'li 7 eski belediye meclis üyesi yakalandı

15 Ağustos 2017 Salı 16:55
DBP'li 7 eski meclis üyesi gözaltında

Batman'da İçişleri Bakanlığ'nca görevden uzaklaştırılan Demokratik Bölgeler Partili (DBP) 7 eski belediye meclis üyesi gözaltına alındı. 

Alınan bilgiye göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında DBP'li 7 eski belediye meclis üyesi hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Kararın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekiplerince bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 7 zanlı yakalandı.

Sağlık kontrolünün geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 16:55
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