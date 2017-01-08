Dayanıklılık testinden kaldılar!

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İkinci yarı hazırlıkları için Antalya Belek'e giden Fenerbahçe'li oyuncular, sabah güç ve dayanıklılık testinden geçti. Teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde, kamp yapılan otelin sahasında gerçekleştirilen test saat 11.00'de başladı ve iki ayrı grup halinde yapıldı. Futbolcular koşu ve depar yaparken, verileri tespit edilerek teknik heyet tarafından kayıt altına alındı.

Test sonuçlarında Hasan Ali Kaldırım yine birinci olurken, İsmail Köybaşı ikinci sırada yer aldı. Yeni transfer Oleksandr Karavaiev ise üçüncü oldu. Dayanıklılık açısından takımın en kötüleri ise Robin van Persie ile Volkan Şen çıktı. Volkan'daki fiziksel düşüş oldukça şaşırttı.