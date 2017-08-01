Dayanıklı arı kolonileri için 'Arı keki' üretti

Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Devrim Oskay tarafından, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama programı kapsamında alınan 260 bin liralık hibe ile arı kolonilerinin yaşama gücünün, bal ve polen veriminin daha yüksek olması sağlandı.



İklim değişiklikleri nedeniyle bitkilerin nektar ve polen salgılama oranlarında düşmeler ve bazı bitki türlerinin yok olması nedeniyle de bal arılarının beslenmesinde sıkıntılar yaşandığını aktaran Oskay, bu sıkıntıları çözmek amacıyla yüksek proteinli arı keki projesi geliştirdiklerini ifade etti.

Oskay, arı keki için sanayi ortağı Sadri Demircioğlu'nun da destek verdiğini ifade ederek, geliştirilen bu üründe kullanılan bal ve polen sterilizasyon işlemiyle, arıların hastalıklardan korunduğunu vurguladı.

Ürünün yan etkilerinin olmadığını anlatan Oskay, "Ürünümüzde DNA hasarına yol açan gıda boyası kullanılmamaktadır. Ürünün faydası arı kolonilerinin erken ilk baharda çok daha hızlı gelişerek bal sezonuna güçlü girmesine, sonbaharda da kış aylarına girmeden önce kışı geçirecek genç arı popülasyonlarının oluşmasını sağlamaktır. Bu da kışlama kayıplarını önleyerek, kolonilerin bahar aylarına güçlü çıkmasını sağlayarak, arıcılarımızın kolonilerden bahar balı hasat etmelerine vesile olmuştur." dedi.

Oskay ayrıca, üniversite sanayi işbirliği ile KOSGEB'in de desteklediği yüksek arı keki projesi sayesinde, yüksek lisans öğrencilerinin de bu projede yer aldığını ve öğrencilerin arıcılık konusunda yetişmesinin sağlandığını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA