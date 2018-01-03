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Dayakçı koca gözaltına alındı

Van'da pusette bebeği olan kadına şiddet uygulayan adamın bulunması için Van Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 13:12
Dayakçı koca gözaltına alındı

Van'da karısına bebeğinin yanında defalarca tekme atan dayakçı koca gözaltına alındı. A. P., yavaş yürüdüğü için karısını dövdüğünü söyledi.

Van Valiliği, Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi önünde meydana gelen kadına şiddet olayı ile ilgili açıklama yaptı.

Kadının eşi olduğu belirtilen A.P.'nin Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün saat 12.00 sıralarında Arıtoprak Mahallesi'nde yakalandığı açıklandı.

A.P.'nin eşinin yavaş yürümesi yüzünden aralarında tartışma çıktığını ve darp etiğini belirtildiği kaydedilirken, yapılan açıklamada şöyle denildi:

VALİLİK AÇIKLAMASI

"Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi bahçesinde 02.01.2018 günü 10.20 sıralarında gerçekleştikten sonra görsel ve yazılı basına yansıyan darp olayıyla ilgili olarak, İl Emniyet Müdürlüğümüzün ilgili birimlerince gerekli çalışma yapılmıştır. Yapılan incelemede, eşi olduğu öğrenilen kadını darp eden A.P. isimli şahıs 03.01.2018 günü 12.00 sıralarında yapılan operasyonla Arıtoprak Mahallesinde yakalanmıştır.

Şahısla yapılan görüşmede; sabah eşiyle hasteneye 2 aylık bebekleri N.P.'yi getirdiklerini, annenin rahatsızlığıyla ilgili olarak diğer binaya geçecekleri esnada annenin yavaş yürümesinden dolayı aralarında tartışma çıktığını ve bu esnada tekme ve darp olayının geliştiğini beyan etmiştir. Konuyla ilgili tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 13:12
  1. Van
  2. Van Emniyet Müdürlüğü
  • yazıYORUMyazıYORUM1 sa önce
    Ne yapacaklar yakalayınca? Bu ülkede "adam" karısını komaya sokuyor, bıçaklıyor veya trafikte magandalar levyeyle vatandaşa saldırıyor ama tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalıyor. Buna ne yapacaklar? tekme attı diye tutuklayacaklar mı? GÜLDÜRMEYİN İNSANI.
  • Kazım kasarKazım kasar2 sa önce
    Soyismin ırkınla çelişkili hacıacaba ırk demesek ırk deyince kategorize edilmiş hayvan gibi hissediyorum kendimiiki bacaklı mahluk daha yerinde .aslında abuzerkadayıf daýı Türk cokmu üstün ırk içinde hiçmi cibilliyetsiz yok Kürtleri Vandalgörüyorsun hani olay vandaya ondan.mühim olan olayı çekip wapsap hatına gönderen sığıra kızmak lazım çünkü şöhret olan dayak yiyen değil dayak atan sonra düzeleceksede ya insan içine çıkmaz oluyor yada kendini bir bk zannediyor.
  • Ich Ich 2 sa önce
    fotoya bir bakin rezilik o vuran manyak ruh hastasinin da annesi var ama yetistireni göründügü gibi yok anne olmak kolay ama annelik yapmak sor
  • Güney DoğuluGüney Doğulu2 sa önce
    Islam barış demektir. Şiddetin islamda yeri yoktur. Islam sabır ve merhamettir. Kendini savunamıyan aciz bir kadına saldırmak kişinin müslüman ahlakında uzak, vicdansız ve Allah'tan c.c. kormadığının ifadesidir. Birisinin bir hatası varsa kanunlar ölçüsünde hesabı sorulabilir. Ama böyle değil. Kanunlar bu şiddetincezasını vermelidir.
  • Senan AbuzarovSenan Abuzarov3 sa önce
    kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hayvana ve doğaya yönelik şiddet, katliam, tecavüz gibi vahşet içeren eylemlerde bulunanlar asla türk milletinden değiller. türk milletinden olamazlar onlar ancak hainlerdiler. Kadınlara, çocuklara, yaşlılara, hayvanlara ve doğaya şiddet, katliamlar, cinayetler ve tecavüzler uygulayanların kökünü bu topraklardan kurutacaksınız yeter artık kurutacaksınız
  • Dağınık deliDağınık deli3 sa önce
    Vay be ne adammış peşine bu işlerde mahir 7 tane devlet maaşlısı zaptiye verilmiş . Kocası veya her kimse çevredeki duyarsız davar sürüsü varken devlet aciz kalır problem davarlarda adambelliki öfkeli ve kendi acızlığını iletişimsizliğini böylehayvanca gideriyor. yani kendini davar sürüsü içinde kurt zannediyor .eğer çevresindeki ler davar değildeaslan olsaydı kuyruğunu kısıp kaçan çakal olduğunu hatırlardı.toplumca davardanda beteriz.
  • AsenaAsena3 sa önce
    Allah rızası için bu çakalı yaşayan polisde bunu tekmelesin.
  • Adsız.Adsız.3 sa önce
    Köklü çözüm Allah sevgisi ve Allah korkusudur,o da ancak iman ve eğitimle olur....
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