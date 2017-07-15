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Dayak yiyen gençlerin yardımına koşan cesur adam

Rusya'da iki genç yaya geçidine hızla yaklaşan bir taksiye yavaş gitmesini söyleyince taksi içerisinde bulunan müşteri gençlere saldırmaya başlıyor. O an yoldan geçen bir vatandaş gençleri kurtararak gençlere saldıran kişiye dersini veriyor.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:05
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 19:05
  1. Dayak yiyen gençler
  2. yardıma koşan cesur adam
  3. Rusya
  • SavaşSavaş1 sa önce
    Sanki ben dövmüşüm gibi raahatladım helal olsun beyaz tişörtlü dombili
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