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Dayak görüntüleri hakkında önemli gelişme

Adana Adliyesi’nde bir polis memurunun çocuk bekleme odasında çocuk şüphelileri dövdüğü iddiasıyla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi.

28 Aralık 2017 Perşembe 10:13
Dayak görüntüleri hakkında önemli gelişme

Adana Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ulusal kanallarda ve bazı internet sitelerinde, Adana Adliyesi koridorunda bir polis memurunun iki çocuğa tokat attığı yönünde haberlerin yer aldığı hatırlatılarak, olayla ilgili adli ve idari işlem başlatıldığı kaydedildi.

Adana Barosu Çocuk Hakları Komisyonu dün, Adana Adliyesinde çocuk şüphelileri dövdüğü iddia edilen polis memuru hakkında suç duyurusunda bulunmuş, olay anının yer aldığı cep telefonu kamerasıyla kaydedildiği belirtilen görüntüleri de delil olarak sunmuştu.

Haber Tarihi: 28 Aralık 2017 Perşembe 10:13
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