Davutoğlu'nun eski danışmanından gündemi sarsacak iddia!
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar, Twitter'dan yeni dönemde AK Parti'nin parti içi görevlendirmelerine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.12 Ağustos 2017 Cumartesi 11:49
Ahmet Davutoğlu'nun eski danışmanı yazar Atılgan Bayar sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Davutoğlu'nun yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında önemli bir görev üstleneceğini iddia etti.. Bayar paylaştığı mesajda, 'Yakın bir zamanda Ahmet Davutoğlu'nun sistemin içinde, Reis'in yanında önemli bir görev üstleneceğini düşünüyorum' dedi.