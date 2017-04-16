Davutoğlu'ndan sandık başında flaş açıklama!

Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, oyunu Konya’da kullandı.

Eklenme: 16 Nisan 2017, 14:00

Davutoğlu, oyunu kullanmak üzere Meram Şükrü Doruk Kız Anadolu Lisesine geldi. 2240 nolu sandıkta oy kullanan Ahmet davutoğlu, referandumda milli iradenin tecelli edeceğini belirterek, "Bir kez daha vatandaşlık görevimizi yaptık. Referandumlar milli iradenin tecelli ettiği önemli süreçlerdir, demokratik bir süreçtir. TBMM’de onaylanan ve halkın onayına sunulan anayasa değişikliği için milletimiz bütün Türkiye’de sandıklara gitti. Her zaman söylediğimiz gibi bu demokratik süreçte görüş beyan eden her vatandaşımızın görüşü saygıdeğerdir. Çünkü nihayet referandum bir istişare, vatandaşa doğrudan sorma ve karar alma sürecidir. Bu anlamda şu ana kadar da son derece barış içinde güzel bir atmosferde referandumun işlediğini görüyoruz. Söylenen her şey söylenmiştir. Eminim herkes bu milletin iyiliği, geleceğinin parlak olması için çaba sarf eder. Şimdi artık söz milletindir, karar milletindir. Bütün gün sandığa giden vatandaşlarımızın düşünceleri ne olursa olsun, birbirlerine saygılı, muhabbetle bakmaları önemlidir. Akşam da karar ne tecelli ederse etsin, milli iradenin tecellisidir” dedi.

 
Etiketlerahmet davutoğlu
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

R k

SoyleAdama bakin mi anlarsinfetöcu oldugunu

Cevapla

Mehmet

Helal olsun ağzına saglik

Cevapla

osmanoğlu2023

makul... tebrikler bu açıklama gayet aydınlatıcı olmuştur..!

Cevapla

Abdulcabbar

Reisi çok dize getirmeye uğraştın ama boyun kısa geldi be kardeşim .Ne diyeyim Allah verirsin hesabını

Cevapla

kibarcik

oylede hocam senın dedıgınıaklı olan zaten soyluyor senden beklenen alenen EVET.demendı veselam

Cevapla

Menmet Tanriverdi

Ihanet icinde bir mahluk

Cevapla

Temel Kılıç

VESÂYET SİSTEMİ? saygıdeğer midir? Değildir denecekse ki,bence de öyledir.VE SÂYET SİSTEMİ ne dönüşü kolaylaşdıran tercih de saygıdeğer olmamalıdır.Ne var ki,böyle bir tercih sâdece yasaldır.Yasal olup,'aynı zamânda saygıdeğer olan ancak ve ancak MİLLÎ İRÂDE SİSTEMİ ne buyurun diyen tercîhdir.EVET,sâdece saygıde ğer olan bu son tercîhdir.

Cevapla

Rte

Bu adam cok sinsi ve tehlikeli .reis gec farketti ama hizli davrandi bunu muebbet emekliye sevketti.farkinda degil hala bana bi sey cikarmi arayisinda

Cevapla

hamido

15 temmuz gecesi kazanan taraf dagözükmeye çalışan fetöcüler gibi. Galip taraf da yer almak

Cevapla

Alihaydar

Bence evet demiştir

Cevapla

Ay yıldız

Gri ton...Yazık....

Cevapla

ÜMİT

Evet çıkarsa çok üzülürsün yazıklar olsun size..

Cevapla

oflu

deniz baykal referandumda haril haril calisti,onlarca il gezdi adam davam var dedi,hesabim var dedi,abdullah gul hayatinda cumhurbaskanligimi gorecekti veya ahmet davutoglu basbakanlikmi gorecekti,reis onlari aday gostermeseydi,hani nerde kac il dolasti gezdi referandumda bunlar,sadece konya mitinginde gorduk davutoglunu,sizin davaniz bumuydu,butun turk,islam,ummet dusmanlari bir olmus cephede saf olmuslar birbirlerine omuz vermisler,siz nerdeydiniz eyy gul ve davutoglu cephede safta yoktunuz goremedik duyamadik,eyyy yillarca ak partiden milletvekili olmus ordan nemalanmis maas almis vekiller,nerdeydiniz koltuk gitti dava bitti demekki,burdan selam olsun mert,durust,hizmet ve dava adami vatan evladi basbakanimiza koltuk gittiii ama hic umurundami davam var hizmetim var dedi,ahde vefam var dedi adam gibi adam,bu millet seni asla unutmayacak reisi unutmayacagi gibi

Cevapla

DENİZ GEZMİŞ

"atif" GEVEZELİK YAPMA LEN.EVET DEMİŞTİR MİŞTİR MUŞTUR.MİLLETİN ADAMIYSA "EVET" DEDİM DİYECEK .SANATÇI MI BU SALAK DAVUTOĞLU DA OYUNU GİZLİYOR.

Cevapla

Yusuf

Diğer bir hayırcıda bu zevat. Abdullah , Davut ve Bülent , muhteşem hain üçlü

Cevapla

Tashihatçı Dayı

Ne ne ne diye cümle kuruyorsan tümünü ifade eden fiili yüklemi OLUMSUZ yapaMAzsın....hazzediyorum demelisin yani...!

Cevapla

Hakyolcusu

2aydır bas bas bağırdı.... Cahil...

Cevapla

Zekeriya çimen

Arkadaşlar yorumlara bakıyorum da günah alma konusunda baya ilerlemişiz. İnşallah yeni sistemde Türkiye olarak ilerlemeyi de öğreniriz. Şu an seçim yasağı var hiç bir siyasi evet ya da hayır verdim diyemez. Bu YSK nın kuralıdır. Çamur atmak milletimize yakışmaz...

Cevapla

Resul ali

Ağzı olan konuşuyor! Adam Konya mitinginde bağıra bagira Evet dedi. Madem takip etmiyorsunuz. Bilmediginiz konuda yorum yapmayınız.

Cevapla

Abdulhafis

O kadar konuşmuş yine EVET dememiş. Ne diyelim REİS e yüksünüz yük...

Cevapla

Muhammed

Meydanlarda ne dedi duymadın her halde

Cevapla

Arda

Konyada mitingde evet demedi...canli dinledim..velakin carsida dolasip calisma yaptgini duydum ama gormedim

Cevapla

Atif

SAYİN DAVUTOGLU YANLİS NESOYLEMİSTE BOYLE OLMAK LAFLAT EDİYORDUNUZ OSAYGİN BİRKİSİDİR EVEEET DEMİSTİR

Cevapla

kapadokyali

Bence siyasi mevta bugünden sonra olacak.simdilik 317 den biri sembolik olarak.Ne kadar üzülüyordurr cehape ile koalisyon kuramadiginaa.agababalarindan fırça yemiştir kesin.Reistee kırmızı kartı cakincaa sonçare 15 temmuzaa kaldı.biz de temmuzda millet olarak bunlara çakinca bunalima girdiler .

Cevapla

Yusuf Haklı

Evet ben de ne Gül' den, ne Davutoğlu' dan, ne de Koru' dan hazzetmiyorum.

Cevapla

0406

Kesin hayır demiştir

Cevapla

Tarık Eregan

Ah David !

Cevapla

Şener

Hayır mı verdin?

Cevapla

Kerem

Ye neden evet demiyorsun. Allah aşkına. Yani sen bizim başbakanımızdın. Milyonlar sana omuz verdi.Bunun adı nedir.Oyunun rengini belli etmemenin nedenini bana biri açıklasın. Abdullatif şener halkın gözünde nerede su an..

Cevapla

Tekyolhakyolu

Evet diyemeyecek kadar pasifmissin davutoglu.reis seni gorevden bu yuzden aldi

Cevapla

Yeni Akit
Gündeme dair önemli haberler ve son dakika gelişmeleri anında bilgisayarınızda!
Masaüstü bildirimlerini almak ister misiniz?