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Davutoğlu'ndan 'öfkeli çocuklar' tepkisi!

Ahmet Davutoğlu, Dışişleri Bakanlığı sırasında DEAŞ için kullandığı belirtilen 'öfkeli çocuklar' ifadeleriyle ilgili sert bir açıklama yaptı.

Davutoğlu'ndan 'öfkeli çocuklar' tepkisi!
Eklenme: 27 Aralık 2016, 19:15
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Davutoğlu adına yapılan açıklamada, "Sayın Ahmet Davutoğlu’nun hiçbir zaman telaffuz etmediği “DEAŞ terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır.” ifadesini kasıtlı bir kampanyanın parçası olarak ulusal basında ve sosyal medya platformlarında kendisine atfederek paylaşanlara karşı yargı süreçleri başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

GERÇEK DIŞI İDDİALAR

Yayınlanan açıklamada, ilgili sözlerin ‘gerçek dışı iddialar’ olduğu savunulurken, “Bugün El Bab bölgesinde gerçekleştirilen operasyon da dahil olmak üzere sınır ötesi harekat hazırlıklarına da Sayın Davutoğlu’nun Başbakanlığı döneminde başlanmıştır” dendi. AK Parti’nin terör örgütleriyle mücadele etmeye devam ettiği vurgusu yapılan açıklamada, Davutoğlu’nun “DEAŞ terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır” ifadesini hiç kullanmadığı kaydedildi.


"DAVUTOĞLU HİÇBİR ZAMAN TELAFFUZ ETMEDİ"

Açıklamada, bu sözü Davutoğlu’na atıfla paylaşan basın kuruluşları ve sosyal medya hesaplarına dava açılacağı belirtildi: “Gerçekler bu kadar açıkken Sayın Ahmet Davutoğlu’nun hiçbir zaman telaffuz etmediği ‘DEAŞ terör örgütü değildir, sadece öfkeli çocuklardır’ ifadesini kasıtlı bir kampanyanın parçası olarak ulusal basında ve sosyal medya platformlarında kendisine atfederek paylaşanlara karşı yargı süreçleri başlatılmıştır.” Davalardan elde edilecek tazminat gelirinin ise ‘Fırat Kalkanı’ operasyonunda yaşamını yitiren askerlerin ailelerine bağışlanacağı belirtildi.

 
EtiketlerDavutoğlu
HABER YORUMLARI
600

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Harun 15

Onur isimli kullanıcı, kardeşim 1956 isimli kullanıcı bu yorumunu Davutoğlu için değil ona iftira atanlar için kullanmış, sen yanlış mana veriyorsun yazıya, tabiki onun bu yazısı da biraz şerh gerektiren bir yazı olmuş gibi sanki anlayamayanlar için.

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Onur

1956 isimli sahis. Davutoglu turkiyenin yetistirdigi en buyuk alimlerden biridir o bir filozofdur o bir imamdir o bir velidir. Mal mal konusup iftira atma hırt herif

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1956

Içimizdeki hainler kimlere hizmet ediyor herkes biliyor güya bu ülkede yaşıyorlar bu ülkenin ekmeğini yiyorlar ama kafir in kılıcını kullanıyorlar bu dünyanın ahireti de var bunlar için yaşasın cehennem

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