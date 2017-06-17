Davutoğlu'ndan flaş açıklama: Ayakta kalamaz...
Eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, "Bir bürokratın nerede doğduğu, hangi aileden geldiği, hangi topluluğa ait olduğu değil, sadece liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur. O benim yakınım, akrabam, şu benim ilerde işime yarar diye bürokrasiyi başka kriterlerde inşa ederseniz, devlet ayakta kalamaz" diye konuştu.17 Haziran 2017 Cumartesi 19:16
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, bazı sivil toplum kuruluşları tarafından bir düğün salonunda düzelenlenen '12.Geleneksel Konyalılar İftar Buluşması'na katıldı. Başbakanlık görevinden önce Dışişleri Bakanlığı görevi de yürütmüş olan Davutoğlu, bürokraside hangi vakıf ve derneğe mensup olan kişi değil, liyakatin esas alınması gerektiğini belirterek şöyle konuştu: "Bizim bu yozlaşma, bu sapma, bu ihanet örneklerini göz önünde bulundurarak sahip olduğumuz güç ne olursa olsun, ister ilmi, ister ticari ve ekonomik güç, isterse siyasi güç, önce o gücü nefsimizde terbiye edeceğiz, sonra o gücü ahlak temelinde zırhla kuşatacağız. Sonra da millete bir merhamet olarak sunacağız. Hiçbir adaletsizliğe, hiçbir yanlışa, hiçbir kayırmaya kapılmadan, bürokraside ehliyeti liyakati esas alacağız. Bir bürokratın nerede doğduğu, hangi aileden geldiği, hangi topluluğa ait olduğu, hangi vakıf, hangi dernek mensubu olduğu değil, sadece ve sadece ehliyeti ve liyakatı konuşulduğu sürece devlet ayakta durur. O benim yakınım, bu benim akrabam, şu benim ilerde işime yarar diye bürokrasiyi başka kriterlerde inşa ederseniz, devlet ayakta kalamaz."
'NEREYE GİDECEĞİ BELLİ OLMAYAN BİR AMERİKAN SİSTEMİ, AVRUPA BİRLİĞİ'
Dünyadaki siyasi ve ekonomik gelişmelere değinen Davutoğlu, şunları söyledi: ''Uluslararası sistem, büyük bir kriz içinde. Bir tarafta daha 6 ay önce görev başı yapmasına rağmen önümüzdeki dönemde yaşadığı soruşturmalarla nereye gideceği, ne olacağı belli olmayan bir Amerikan sistemi ve Amerikan Başkanı. Amerikan sisteminin nereye gideceğiyle ilgili tartışmalar. Diğer taraftan 3-4 ay önce seçim yapmasına rağmen hükümeti kuramamış Hollanda ve yeni seçim yapmasına rağmen istikrara kovuşamamış İngiltere. Nereyi gideceği belli olmayan Avrupa Birliği. Öte yandan biriken gücüne rağmen hala uluslararası sistem içindeki barış gücü rolünü oynayamayan Asyalı güçler. Dünya sisteminde ekonomik, mali, siyasi olarak büyük bir krizin bütün görüntülerin yansıması. Son olarak Katar krizinde ortaya çıktığı gibi her an birbiriyle çatışmaya hazır gibi görünen Sünni-Şii ayrımından sonra Katar'da, körfezde yaşanan ayrışmalarla daha da atomize edilmiş bir İslam dünyası. Bunun merkezinde bir sene önce hain bir çetenin teşebbüsüyle suikasta maruz bırakılmak istenen bu aziz ülke. İç içe geçmiş bir krizler halkası içindeyiz. Aynen Haçlılardan sonra Moğolların saldırdığı Anadolu coğrafyası gibi."
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Ibrahim ak11 dk önce Bayram degil seyran degil ne şimdi bu Abdullah2 sa önce Liyakat esas ama kriter kime göre. .. Eğer Hakkın ise amenna. .. değilse hep böyle kargaşa ... YAVUZ SELİM DOGRUSÖZLÜ 2 sa önce REİSÎDEVIRMEK İÇİNveBAŞKANLIK SİSTEMINIENGELLEMEK İÇİN, ABDveABİLÈ YAPTIĞIGİZLİ ANLAŞMALAR DAN SONRA GÖREV' DEN AZLEDİLEN BIRİSİNI,REİSDEMILLETDE BU SAATTEN SONRA,NE KADARGÜZELDEMEÇLER VERSEDE... ELBETTE GÜVENEMEZ. SANCAKTARHAYREDDİNPAŞAZADE3 sa önce 16 NISAN BIÇAK SIRTI ... O TARİHİ REFERANDUM'DA EVET DEMEYEN VE EKİBİ İLE CANLA BAŞKA HAYIR PROPAGANDASI YAPAN. . REISİMİZİN ÖNÜNÜ KESMEK ICIN...BAŞKANLIK SİSTEMINI ENGELLEMEK ICIN TER DÖKEN DAVUDOGLU'NU.;ARINÇ 'I ,E. GUL'U BU SAATTEN SONRA MİLLET NE YAPSIN !...REİS NE YAPSIN !.. SAHİ BİRİTÜSLER NE YAPILIR !... doğrucu5 sa önce Devlet gelenegi ve sistemi çökmüş durumda. Fetöyle mücadele edecem biye, devleti kabile sistemine ceviremezsin. Ne kanun var ne nizam. ali5 sa önce Senin gibi düşünenlerle aynı ülkede yaşanmaz. Köle olma heveslileri. musa kısa5 sa önce o yüzden mi hep liyakatlılar sizi ve bakanlığınızı dinleyip afişe ettiler Sinan5 sa önce Sen konuşma Davutoğlu,Konuşman gereken zamanda sustun.A.Gül Sana birşey kazandırmaz,Reis i terk ettiğin an bitiksin. boşver8 sa önce Ne düşünüyorsun?reisi kimsenin uyarmasına gerek yok,adam doğuyu yönetiyor siz kalkmış biri reise söylesin felan,tabi rte.uzayda yaşıyor haberi yok,hayret ki hayret Oğuzsoylu9 sa önce Sayın Davutoğlu iyi güzel de liyakat sahibi ama terörist her an devletin başındaki başkanı öldürebilir durumda olan birine ne demeli, liyakat sahibimi? bunada bir açıklık getirin.