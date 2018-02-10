Davutoğlu'ndan düşürülen helikoptere ilişkin açıklama

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili açıklamada bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugün çok acı bir haber yüreğimizi yaktı. Helikopterin düşmesi olayında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, bu mücadele sürerken bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir. Türkiye'nin sınır boylarında teröristlerden tümüyle temizlenmesi, bölgemizin geleceğini kim tehdit ederse hak ettiği cevabı alması için yürütülen mücadelede eminim TSK hedeflerine ulaşacaktır." dedi.