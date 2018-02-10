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Davutoğlu'ndan düşürülen helikoptere ilişkin açıklama

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili açıklamada bulundu.

10 Şubat 2018 Cumartesi 18:50
Davutoğlu'ndan düşürülen helikoptere ilişkin açıklama

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de devam eden operasyonlar sırasında ATAK tipi bir helikopterin kırıma uğramasıyla ilgili açıklamada bulunan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, "Bugün çok acı bir haber yüreğimizi yaktı. Helikopterin düşmesi olayında şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, bu mücadele sürerken bu tür engeller çıkarmak isteyenler olabilir ama kararlılıkla bu mücadele sürecektir. Türkiye'nin sınır boylarında teröristlerden tümüyle temizlenmesi, bölgemizin geleceğini kim tehdit ederse hak ettiği cevabı alması için yürütülen mücadelede eminim TSK hedeflerine ulaşacaktır." dedi.

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 18:50
  1. ATAK
  2. Zeytin Dalı harekatı
  3. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • mfgmfg1 sa önce
    referandumda ortalıkta yoktun.Tayyip Erdoğanın verdiği listeyi 11ay geciktirdin.darbe girişimine zemin hazırladın.Şimdi yeniden sahneye çıkıyor.Kötü gününde yokken iyi günde her zaman varsın davutoğlu
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