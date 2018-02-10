Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye politikasını değerlendirdi.

Davutoğlu, Türkiye’nin her zaman çözüm için çalıştığını söyledi.

Davutoğlu “Suriye ile ilgili hiçbir pişmanlığım yok. Her zaman olduğu gibi son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur. Dürüsttük çünkü Suriye ile ilgili hiçbir zaman gizli bir planımız yoktu. Başdanışman olarak Suriye’ye 62 kez gittim. Asla etnik ya da mezhepsel bir planımız olmadı. Arap Baharı başladığında da 7 ay boyunca Beşar Esed’i halka karşı orduyu kullanmaması için iknaya çalıştık. Bizi dinlemedi ve diplomasiyi reddetti.” İfadelerini kullandı.

Davutoğlu, Afrin operasyonunun Türkiye’nin güvenliği için yapıldığının altını çizdi.

Davutoğlu şu şekilde konuştu: ABD’nin işgali ile Irak’ın kuzeyinde oluşan boşluk sonrası PKK kendine Irak’ta, Kandil’de yer edindi. Türkiye böyle bir yapılanmaya göz yumamaz. PKK nerede olursa Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanacaktır.

Davutoğlu, ABD ile YPG ilişkisini de sert sözlerle değerlendirdi.

Davutoğlu şunları kaydetti: ABD, DAEŞ’e karşı YPG’ye ihtiyacımız var diyerek Türk halkını asla ikna edemez. Bu tamamen geçersiz bir argümandır. Aranızdaki güveni yeniden tesis etmek için Amerikalılar FETÖ’ye karşı derhal harekete geçmeli ve PKK ile tüm ilişkileri kesmelidir.