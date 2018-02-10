Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'

Eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Suriye'de son dönemde yaşananları TRT World yayınında değerlendirdi. Suriye politikasından dolayı pişman olmadığını vurgulayan Davutoğlu, Türkiye'nin güvenini tekrar kazanması için ABD'nin PKK ile işbirliğine son vermesi gerektiğini söyledi.

10 Şubat 2018 Cumartesi 00:33
Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'

Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu, Türkiye’nin Suriye politikasını değerlendirdi.

Davutoğlu, Türkiye’nin her zaman çözüm için çalıştığını söyledi.

Davutoğlu “Suriye ile ilgili hiçbir pişmanlığım yok.  Her zaman olduğu gibi son 7 yıldaki Suriye politikamız dürüst, prensipli ve stratejik olmuştur. Dürüsttük çünkü Suriye ile ilgili hiçbir zaman gizli bir planımız yoktu. Başdanışman olarak Suriye’ye 62 kez gittim. Asla etnik ya da mezhepsel bir planımız olmadı. Arap Baharı başladığında da 7 ay boyunca Beşar Esed’i halka karşı orduyu kullanmaması için iknaya çalıştık. Bizi dinlemedi ve diplomasiyi reddetti.” İfadelerini kullandı.

Davutoğlu, Afrin operasyonunun Türkiye’nin güvenliği için yapıldığının altını çizdi.

Davutoğlu şu şekilde konuştu: ABD’nin işgali ile Irak’ın kuzeyinde oluşan boşluk sonrası PKK kendine Irak’ta, Kandil’de yer edindi. Türkiye böyle bir yapılanmaya göz yumamaz. PKK nerede olursa Türkiye meşru müdafaa hakkını kullanacaktır.

Davutoğlu, ABD ile YPG ilişkisini de sert sözlerle değerlendirdi.

Davutoğlu şunları kaydetti: ABD, DAEŞ’e karşı YPG’ye ihtiyacımız var diyerek Türk halkını asla ikna edemez. Bu tamamen geçersiz bir argümandır. Aranızdaki güveni yeniden tesis etmek için Amerikalılar FETÖ’ye karşı derhal harekete geçmeli ve PKK ile tüm ilişkileri kesmelidir.  

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 00:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Teröristlere göz açtırılmıyor… TSK havadan ve karadan dövüyor
    1. Teröristlere göz açtırılmıyor… TSK..
    2. PYD için Ankara’da geniş çaplı..
    3. TEM'de trafiği kilitleyen kaza
    4. Suç makinesini bakın nasıl yakalandı!
    5. Dünyanın hangi ordusu gittiği yerde..
    6. Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir..
    7. Silah arkadaşlarına anlamlı destek
    8. Tapu işlemlerinde yeni düzenleme…..
    9. Ellerinde küreklerle mezarlıkta..
    10. Önce karşı çıktı! Tepkiler gelince… O..
    11. Elazığ'da katliam gibi kaza: 2 ölü, 2..
    12. Tek tek kontrol edildi… Milyonluk ceza..
    13. Peşmergeler şimdi yandı... Toplu..
    14. Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa maçı..
    15. PKK'nın Afrin’deki ATGM Saldırıları
    16. Samsunspor'da kayyum heyeti belirlendi
    17. Suudi Arabistan’dan flaş açıklama…..
    18. İşte ünlü YouTuber'ın El Bab'ta..
    19. Siyonist İsrail'e gözdağı: Rusya'ya..
    20. Adana Demirspor-Gaziantepspor..
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    Suudi Arabistan’dan flaş açıklama… ‘Hava saldırılarını kınıyoruz’
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    ABD vurdu, ortalık karışacak! Rus askerleri de öldü
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Alman lastik markasından skandal: Türkiye'yi haritadan sildiler!
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı
    Su aramak için kuyu kazmışlardı, doğalgaz fışkırdı
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!
    Mısır ordusu açıkladı: Harekat başladı!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 09.02.2018
    O ilanları verenler yandı!
    O ilanları verenler yandı!
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor
    Flaş düzenleme! 18 yaş sınırı kalkıyor