Davutoğlu disipline verdi, hayatı değişti
Üniversitede eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun öğrencisi olan Dr. Hale Dönertaşlı, Davutoğlu ile yaşadığı ilginç olayı ulusal bir gazeteye verdiği röportajda açıkladı.13 Şubat 2018 Salı 09:20
Söz konusu olayı Dönertaşlı şu şekilde ifade etti:
Özel bir üniversitede Matematik-Bilgisayar bölümünde burslu okurken, paraya ihtiyacım vardı. Arkadaşlarımın ödevlerini yaparak para kazandığımı MIS Bölüm başkanı (Eski başbakanımız Ahmet Davutoğlu) duyunca, disipline verildim. Tüm bursum iptal edilecek ve okuldan atılacaktım. Kendi bölümümdeki hocalarım beni yalvar yakar kurtarmaya çalışırken, af için şart koşuldu. Bana aylık harçlık verilecek, ben de karşılığında 2 bölüm bitirecektim ve bir daha başkalarının ödevlerini yaparak para kazanmayacaktım! İkişer üçer bitirmeye alışınca master’da da böyle devam etti...
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