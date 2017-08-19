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Davullu zurnalı Antep fıstığı hasadı

Gaziantep’te fıstık hasadı davul ve zurna eşliğinde başladı.

19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:27
Davullu zurnalı Antep fıstığı hasadı

Bu yıl 10.’su düzenlenen Uluslararası Antepfıstığı Kültür ve Sanat Festivali kapsamında fıstık hasadı davul ve zurna eşliğinde başladı. Festival kapsamında 183 gurme ve şef Antep fıstığının yetiştiği bereketli topraklara gelerek, hasada katıldı.Türkiye’nin çeşitli illerinden kente gelen şef ve gurmeler Antep fıstığını dalından koparıp tadına baktı. Nizip ilçesindeki bir fıstık bahçesinde hasada şef ve gurmelerle birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de katıldı. Hasada katılan şeflerden Tuncay Terzioğlu, ilk defa fıstık ağacı gördüğünü belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin daveti ile buraya geldik. Fıstık hasadı için burada bulunuyoruz. Çocukluğumdan beri merak ettiğim bir şeyi burada görme fırsatı yakaladım. Dalından toplamak ve yemek çok ayrı bir zevk. Burada yediğimiz fıstık bizim satın aldığımız fıstıklardan çok farklı bir tada sahip. Buraya geldiğim için çok mutluyum" şeklinde konuştu. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Antep fıstığının şifa olduğunu belirterek, "Antep fıstığı, bugün dünyanın en çok yaşadığı Alzheimer gibi bir hastalığın tedavisidir. Bütün doktorlarımızın söylediği gibi bir çok hastalığın koruyucu ve önleyici tedbiri Antep fıstığıdır. Bu güzelliği bütün dünyaya anlatalım" diye konuştu.

Bölge çiftçisinin gelenek haline getirdiği fıstık hasadı başlangıcında ve bitişinde kurban kesildi.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2017 Cumartesi 18:27
  1. Türkiye
  2. Gaziantep
  3. Tunca
  4. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi
  5. Fatma Şahin
  6. Ulus
  7. Nizip
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