Davulcu geliriyle 23 yetim çocuğu giydirdi

BURSA - İşçi emeklisi olan, bin 400 lira aylık geliriyle kirada oturan Mete, 1990 yılından bu yana ramazan davulculuğu yapıyor. Yetim çocukların yüzünü güldürmek istediğini dile getiren Mete, “Geçtiğimiz yıl 11 yetimi giydirdim. Bu sene bu sayı 23’e çıktı. Başka katkılar da vardı içinde, davul parasıyla birlikte 23 çocuk giydirdim. Çocuklar anneleriyle beraber geldiler. AVM’ye götürdüm. Anneleri seçti, ben hesabını ödedim. Çocuklar çok sevinçliydi. Ben de mutlu oldum. Herkese tavsiye ederim bunu” diye konuştu.