İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Davulcu geliriyle 23 yetim çocuğu giydirdi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 27 yıldır ramazan aylarında vatandaşları sahura kaldıran davulcu İbrahim Mete, bu yıl topladığı bahşişlerle 23 yetim çocuğu giydirerek bayram sevinci yaşattı.

22 Haziran 2017 Perşembe 07:11
Davulcu geliriyle 23 yetim çocuğu giydirdi

BURSAİşçi emeklisi olan, bin 400 lira aylık geliriyle kirada oturan Mete, 1990 yılından bu yana ramazan davulculuğu yapıyor. Yetim çocukların yüzünü güldürmek istediğini dile getiren Mete, “Geçtiğimiz yıl 11 yetimi giydirdim. Bu sene bu sayı 23’e çıktı. Başka katkılar da vardı içinde, davul parasıyla birlikte 23 çocuk giydirdim. Çocuklar anneleriyle beraber geldiler. AVM’ye götürdüm. Anneleri seçti, ben hesabını ödedim. Çocuklar çok sevinçliydi. Ben de mutlu oldum. Herkese tavsiye ederim bunu” diye konuştu. 

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 22 Haziran 2017 Perşembe 07:11
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Günlerdir hastanede yatan İstanbul Emniyet Müdürü taburcu oldu…
    1. Günlerdir hastanede yatan İstanbul..
    2. Terör örgütü PKK'dan dünyanın en..
    3. Dünyayı şoke eden saldırı… Ve artık..
    4. CHP yine rezil oldu
    5. CHP'li belediye işçileri isyan ettirdi
    6. Balkanlar'da Kadir Gecesi çoşkusu!
    7. Hatipoğlu o soruyu duyunca şok oldu!..
    8. Trump kendi halkını kekledi
    9. İmza beklenirken anlaşma iptal oldu!
    10. Galatasaray yıldız oyuncuyla prensipte..
    11. Sevilla, Galatasaray'ın transferine..
    12. Fenerbahçe'den dev transfer hamlesi.....
    13. Juventus resmen duyurdu! Ayrılıyor!
    14. Talisca'nın menajerinden Beşiktaş..
    15. Emre Mor'un menajeri İstanbul'a geliyor!
    16. Talisca'nın menajeri o iddiaları..
    17. Aziz Yıldırım yıldız oyuncunun..
    18. Ve başladı! Katar'a gemiyle ilk gıda..
    19. Şenol Güneş o futbolcuyu istedi
    20. Türkiye akıl verenler 36 evi bastı!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    Yemek şirketinin çalışanından kan donduran itiraflar!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün
    Bunu yapın elektrik faturanızı yüzde 30 düşürün