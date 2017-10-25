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''Davos'taki Türk duruşunu unutmuyoruz''

Filistin Büyükelçisi "Biz kendimizi Türk halkıyla bir bütün olarak görüyoruz. Davos'taki Türk duruşunu unutamıyoruz." dedi.

25 Ekim 2017 Çarşamba 12:14
''Davos'taki Türk duruşunu unutmuyoruz''

Filistin ve Kudüs ile ilgili Ankara'da bir çalıştay düzenlendi. Burada konuşma yapan Filistin Büyükelçisi Faed K. A. Mustafa, "Biz kendimizi Türk halkıyla bir bütün olarak görüyoruz. Davos'taki Türk duruşunu unutamıyoruz." dedi.

''Bizim aramızdaki güçlü bağ her partinin ve Türk halkının davamıza sahip çıkmasıyla devam ediyor'' diyen Mustafa ''Bu nedenle biz inancımızı hiç kaybetmiyoruz, dostlarımızın desteğiyle inşallah bu zulüm bitecek" ifadelerini kullandı.

Açılışa ve çalıştaya Filistin Büyükelçisi Faed K. A. Mustafa, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, Türkiye- Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Nureddin Nebati, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kudret Bülbül ve üniversite öğrencileri katıldı.

Filistin Büyükelçisi Mustafa, çalıştayda yaptığı konuşmada Osmanlı'nın son askerinin Filistin'den 1917'de ayrıldığını ifade ederek, "O tarihten sonra da bölgede sorunlar başladı. Osmanlı'daki açıklık, çoğulculuk ve güven ortamının izlerini Filistin hala yaşatmaya çalışıyor. Tabi bizim aramızdaki güçlü bağ her partinin ve Türk halkının davamıza sahip çıkmasıyla devam ediyor. Bu nedenle biz inancımızı hiç kaybetmiyoruz, dostlarımızın desteğiyle inşallah bu zulüm bitecek" dedi.

FİLİSTİN HALKI KENDİ TOPRAKLARINDA SÜRGÜN

Ortadoğu'da kalıcı barışın sağlanmasının başkenti Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin kurulmasıyla mümkün olduğunu ifade eden Keçiören Belediye Başkanı Ak ise, "Bu dava kutsal bir dava. Yarım asırdır işgal altında olan Filistin, tüm Müslümanlar için kanayan ortak bir yara. Filistin halkı kendi topraklarında sürgün. Bunu her fırsatta ve her platformda dile getirmeli ve bu mücadelenin birer neferi olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Filistin'e sahip çıkmak sadece Filistinli çocukların görevi değil, tüm Müslümanların müşterek vazifesidir. İki devletli çözüm, aynı zamanda uluslararası toplumun Filistin halkına karşı tarihi bir yükümlülüğüdür" diye konuştu.

15 TEMMUZ'DA GAZZE, TÜRKİYE İÇİN SOKAĞA İNDİ

Başkan Ak, 15 Temmuz'da Türkiye için dua eden ve sokağa çıkan ülkelerden birinin de Filistin olduğunu belirterek, "O gün sadece kendi vatandaşlarımız değil, mazlum, mağdur milletler, ülkemizi umut olarak gören ve Türkiye'nin gücüne inanlar da bizimleydi, kalpleri bizimle attı. Onlar da evlerinde duramadılar. İşte o milletlerden biri de Filistin halkıydı. Gazze'de insanlar sokağa çıktı, Türkiye için dua etti. İşte Türkiye'nin düşmemesi bu açıdan da önemli. Türkiye bölgenin umududur, Türkiye bölgenin gücüdür, Türkiye bölgenin vicdanıdır. Filistin halkı bilmeli ki bizler burada oldukça bu dava sahipsiz değildir. Baskı, tehcir ve ayrımcılık politikaları son bulmadıkça Filistin özgürleşemez. O nedenle diyoruz ki dünya beşten büyüktür, bu politikalara son verilmesi için tüm ülkeler el ele vermeli. Filistin'i tanıyan ülkelerin sayısının artması lazım. Ayrıca Filistinlilerin ibadetlerini kısıtlayan mütecaviz saldırıları da kınıyoruz" şeklinde konuştu.

Mavi Marmara olayında hastane başhekimi olduğunu ve yaralıları tedavi ettiğini dile getiren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Doğan, "O bir kırılma noktasıydı, insani yardım malzemesi taşıyan insanların şehit edilmesi, bu davanın tüm dünyaya tanıtılmasının da bir adımı oldu. Davos'taki o çıkış da bu mücadelenin fitilini ateşledi" ifadelerini kullandı.

"DAVOSTAKİ TÜRK DURUŞUNU UNUTMUYORUZ"

El Halil Belediye Başkanı Tayseer Abu Sneineh, dünyanın en eski ikinci kentinin El-Halil olduğunu belirterek şunları söyledi:

"El-Halil Türkiye'deki belediyelerle en fazla kardeşlik anlaşması olan belediye. Bu belediye Osmanlı fermanıyla kuruldu. Biz kendimizi Türk halkıyla bir bütün olarak görüyoruz. Davos'taki Türk duruşunu unutamıyoruz. Filistin davasının ilke, kanun ve siyasi temelleri olan bir dava. Zaferin geleceğine inanıyoruz." Protokolün hediyeleşmesinin ardından çalıştay toplu hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 12:14
  1. Davos
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. israil
  4. filistin
  5. kudüs
  6. Filistin Büyükelçisi
  • alaettin alaettin 6 sa önce
    evet öyle der ancakbirzmanigelene kadarbu şekildeiçli dışlıolmak gerekiyor bunların birden çok sebebi var
  • celalcelal10 sa önce
    Bunu için Türkiye israile ihtiyacımız var demişti.
  • SerkanSerkan10 sa önce
    Bizde unutmadık mavi marmarayi sattığını bizde unutmadık İsrail dostunuz dediğini
  • RumuzRumuz10 sa önce
    Bizde unutmuyoruz reisimizii...inş bu millet erdoğanı harcamaz..osmanlı 1453 rumuzlu kişiye harfi harfine katılıyorum..devletimin bekası için varsın ben vergi ödeyim..varsın ben 3 ekmek değil 1 ekmek yiyim ne çıkar..yeterki devletimiz daim olsun..Rabbim hainleri üzerimize güldürmesin..15 temmuzda yaptığımız fedakarlığı herzaman yapmalıyız..vatan için herşeyim feda olsun..
  • Osmanlı1453Osmanlı145310 sa önce
    Kardeşler şuna zam buna zam bir sürü bürokrasi saçmalıklarından hakkımız olan şeylere ödediğimiz saçma vergiler varlık içinde (işletilemeyen maden ve yeraltı kaynakları boğazlardan geçen gemilere alınamayan vergiler) tmm kabul ama Sabredelim ve lütfen Dua edelim. Devlet büyüğümüz çökmüş batmış bir devletin başnına geçti. Ve bu süreçte Fetö denen içimizdeki münafıkları sirkelediği gibi tüm çürük elmalarıda anca ayıklayabiliyor. Kolay değil yedi düvel dümen çeviriyor bize. Devlet büyüğümüz yanındaki tüm çürük elmaları mental yorgunluk başlığı adı altında ayıklıyor. Onlar adam olsaydı emin olun gitmezlerdi. Devlet büyüğümüzün ayarında sadakatında onun çeyreği kadar adamlar olsa idi davasında yanında emin olun daha farklı olurdu ama maalasef evlat yetiştirmemiş 'büyükler' eşkiya yetiştirmiş, çıkarcı makamcı mevkici evlatlar yetiştirmiş. Bunlarıda ülkenin başına Devlet büyüğümün yanına bela etmişler. Kavun değilki koklasın veyahut koklayıp anladığınıda hemen çöpe atsın. Allahu Te'ala güç kuvvet iktidar feraset ve yardım verdikçe devlet büyüğümüz tüm ajanları ve çıkar sevdasına cebini dolduranları ayıklıcak. Bize nemi düşüyor. İslamı yaşamak Allah'ı çokça zikretmek yaşamak yaşatmak...evlatlar büyütmek tv siz haramsız. Ve Devletimize ve büyüğümüze dua orduları ile yardım etmek. Devlet büyüğüm sana bir mermi gelicek olsa ve ben görücek olsam Rabbim güç imkan verirse o mermiye kafa atarım. Allah çmrünü bereketli uzun eylesin. Her türlü suikastlardan şerlerden çıkarcılardan seni korusun. Evliyaullahın himmetleri bereketleri ile yürütsün seni. Amin
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