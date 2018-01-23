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Davos'ta dikkat çeken isim!

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, Davos Zirvesi kapsamında bir grup temaslarda bulunacak...

23 Ocak 2018 Salı 16:14
Davos'ta dikkat çeken isim!

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, İsviçre'nin Davos kasabasında bugün başlayacak olan Davos Zirvesi’ne katılmak üzere Davos’a ulaştı.

Küresel ekonomi, güvenlik ve çevre gibi konularda ortak çıkarlar doğrultusunda uluslararası işbirliğinin ele alınacağı 48'inci Dünya Ekonomik Forumu (WEF), 70'e yakın ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bugün toplanacak.

İsviçre'nin Davos kasabasında başlayacak olan Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi 23-26 tarihleri arasında gerçekleşecek. Zirve, 100'den fazla ülkeden de 3 bine yakın işadamı, siyasetçi, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcisine ev sahipliği yapacak.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, IKBY Başbakanı Neçirvan Barzanibaşkanlığındaki heyet Davos’a ulaştı.

Heyette, Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani ve bazı yetkililer yer alıyor.

IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani, dün düzenlediği basın toplantısında, Davos’ta Haydar Abadi ve Irak Petrol Bakanı Cebar Lebi ile görüşeceğini belirtmişti.

Neçirvan Barzani, zirve kapsamında bir grup temaslarda bulunacak.

Davos Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Theresa May, Fransa Başkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Irak Başbakanı Haydar Abadi ve AB Komisyon Başkanı Jean-Claude Juncker gibi liderlerin yanı sıra, İspanya Kralı Felipe, Ürdün Kralı Abdullah ve Belçika Kralı Philippe de zirveye katılıyor.

Zirvede, uluslararası kurumlar da üst düzeyde temsil edilecek.

Bu kapsamda toplantılara BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Roberto Azevedo, IMF Başkanı Christine Lagarde, Dünya Bankası Grubu Başkanı Jim Yong Kim, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Genel Direktörü William Lacy Swing de iştirak edecek.

Davos Zirvesi'nin açılış konuşmasını Hindistan Başbakanı Modi, kapanış konuşmasını ise ABD Başkanı Trump yapacak.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 16:14
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