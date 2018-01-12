‘Davos ruhu’ batıyor mu?

NEVZAT ORBAY Dünya Ekonomik Forumu’nun her yıl İsviçre’nin Davos kentinde düzenlediği ve ekonominin uluslararası düzeyde masaya yatırıldığı toplantıların siyasi şova dönüşmesi ekonomi çevrelerini rahatsız etmeye başladı. ABD Başkanı Donald Trump’ın da bu yılki toplantıya katılacağının açıklanması, ‘Davos ruhunu kaybediyor’ şeklinde yorumlanıyor.

Siyasetin gölgesi düşebilir

23-26 Ocak tarihleri arasında Davos’ta gerçekleştirilecek olan zirve öncesinde Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD Başkanı Donald Trump’ın Dünya Ekonomik Forumu’na katılmayı düşündüğünü açıkladı. Sanders açıklamasında Trump’ın ABD’nin ekonomik çıkarları için bu tür organizasyonlara katılmayı önemsediğini söyledi. Trump’ın Davos toplantılarına katılacağının açıklanması ekonomi çevrelerinin tepkisine yol açtı. 2009 yılında Erdoğan’ın ‘One minute’ çıkışını hatırlatan ekonomi çevreleri, Trump’ın Davos toplantılarında yeni skandallara imza atmasından endişe ediyor.

Kadınlar başkanlık edecek

Geçtiğimiz yıl düzenlenen zirvede 3 bine yakın katılımcının sadece yüzde 20’sinin kadın olması eleştirilere yol açmıştı. Eleştirileri üzerine, zirvenin organizatörleri de, heyetlerden en az bir kadın yetkili bulundurmalarını rica etmişti.

2018’de Davos’a başkanlık yapacak isimler şöyle: l Sharan Burrow, Uluslararası Ticaret Birliği Konfederasyonu Genel Sekreteri, l Fabiola Gianotti, Avrupa Nükleer Araştırma Kurumu (CERN) Genel Sekreteri, l Isabelle Kocher, Fransız enerji şirketi ENGIE CEO’su, l Christine Lagarde, IMF Başkanı, l Ginni Rometty, IBM Başkanı, l Chetna Sinha, Hindistan’daki Mann Deshi Vakfı’nın Kurucusu, l Erna Solberg, Norveç Başbakanı.

‘One minute’ çıkışı unutulmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başbakan olarak katıldığı 2009 yılındaki Davos toplantılarının “Gazze: Orta Doğu’da Barış Modeli” oturumunda İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’in Gazze konusunda konuşmasına ‘One minute’ sözleriyle tepkisini ortaya koymuş ve toplantıyı terk etmişti. Türkiye bu olaydan sonra 2015’e kadar bu toplantılara “başbakan” düzeyinde katılmamıştı. 2017 yılındaki Davos toplantılarında Türkiye’yi Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci temsil etmişti.