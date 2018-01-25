Davos öncesi ahlaksız Trump'ın pornocuyla ihaneti kriz çıkardı

ABD’nin first lady’si Melania Trump’ın önceden planlandığı halde cuma günü Davos’ta olması beklenen eşi Donald Trump’a eşlik etmekten vazgeçtiği bildirildi. İngiliz Daily Mail gazetesi, iptal haberinin tam da Trump’ın eşini yıllar önce bir porno oyuncusuyla aldattığına dair iddialarla aynı döneme denk gelmesine dikkat çekti.

Melania Trump’ın sözcüsü Stephanie Grisham, yaptığı açıklamada çok fazla planlama ve lojistik gerektiğinden Bayan Trump’ın Davos’a gitmeme kararı aldığını bildirdi. Başkan Donald Trump’ın ise cuma günü liderleri, iş adamları, akademisyenler ve ünlüleri bir araya getiren Dünya Ekonomik Forumu’nda bir konuşma yapması bekleniyor.

CNN International kanalı, Melania Trump'ın planlanan gezisini son anda iptal ettiğini bildirdi.

TRUMP’SIZ KUTLAMA TWEET’İ

Daily Mail, first lady Melania Trump’ın 20 Ocak’ta eşinin işbaşına gelmesinin birinci yılı dolayısıyla attığı tweet’te yemin töreni günü bir askerle çekilmiş fotoğrafını yayınladığına da işaret etti.

ABD'nin first lady'si Melania Trump ile eşi Donald Trump, daha önce tartışırken kameralara yansımıştı.

'SUSMASI İÇİN 130 BİN DOLAR ÖDEDİ'

Wall Street Journal, Trump’ın avukatı Michael Cohen’in ABD’deki seçimler öncesinde Trump ile ilişkisi konusunda konuşmaması için porno oyuncusu S. C.'ye 130 bin dolar ödediğini iddia etmişti.

Porno oyuncusu S.C. ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2006 yılında gayri meşru ilişki yaşadığı iddia ediliyor.

Clifford, 2011 yılında InTouch dergisine verdiği röportajda ünlülerin katıldığı bir golf turnuvası sonrasında Trump ile gayri meşru ilişkiye girdiğini öne sürmüştü. Porno oyuncusu, Trump’ın küçük oğlu Barron’ın doğumundan hemen sonra da Trump ile birlikte olduğunu iddia etmişti.

Trump'ın porno oyuncusuyla eşine ihanet ettiği dönemde, Melania'nın henüz doğum yapmış olduğu belirtiliyor. İkilinin oğulları Barron, 2006 yılında dünyaya gelmişti.