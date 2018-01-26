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Davos Donald Trump’ı ti’ye aldı

Davos’ta katılımcılar ve liderler ABD Başkanı Trump’ı ti’ye aldı.

26 Ocak 2018 Cuma 09:33
Davos Donald Trump’ı ti’ye aldı

Fransa ve Almanya liderleri küresel ısınma ve korumacılıktan yüklenirken katılımcıların da Trump’ın konuşmasını protesto edeceği belirtiliyor.

Davos'a 18 yıl sonra ilk kez bir ABD Başkanı katıldı. Ancak o da herkes tarafından tabiri caizse ti'ye alınıyor. Önceki gün Davos zirvesine iniş yapan Donald Trump hakkında Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron, "Davos kadar dünyadan kopuk ve izole bir yerde küreselleşmeden bahsedeceğiz. Burada küresel ısınmaya inanmak da hayli zor. Neyse ki bu yıl küresel ısınmaya şüpheyle yaklaşan birilerini davet etmediniz" diyerek katılımcıları güldürdü. Katılımcılar, Trump'ın Davos'a "Amerika'yı nasıl tekrar daha büyük yapacağını anlatmaya geliyor" diyerek serbest ticarete karşı olmasını eleştirdiler.

TRUMP BOYKOT EDİLECEK

Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn ise "Başkanın Davos'a gidişinin nedeni, başarılarını satmak" dedi ve Trump'ı 'ABD'nin en iyi pazarlamacısı' olarak tanımladı. Bu arada, dün çıkan bazı haberlerde, Dünya Ekonomik Forumu katılımcılarının da Trump'ın konuşmasını boykot etmeye hazırlandığı iddia edildi. Quartz'da yer alan habere göre, Trump'ın geçen günlerde Afrika ülkeleri ve Haiti için kullandığı aşağılayıcı tanımlamayı protesto etmek için konuşmayı terk edecek katılımcılara Afrikalı işadamları öncülük edecek.

Trump'ın korumacılık konusundaki adımları da eleştirilere konu oluyor. Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Trump'a, "Korumacılık ve içe kapanma işe yaramaz" diye seslendi.

Küresel düzlemdeki "milli egoizm" sorununa vurgu yapan Merkel, küresel sorunların tek taraflı bir anlayışla çözülemeyeceğini söyledi. Trump da aslında bu amacını saklamıyor. Davos'a yola çıkmadan önce Beyaz Saray'da bir araya geldiği belediye başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "Davos'a insanların ABD'ye yatırım yapmasını sağlamak için gidiyorum" dedi. ABD Hazine Bakanı Mnuchin, Davos'ta önceki gün yaptığı "Daha zayıf dolar bizim için ticaret ve fırsatlar açısından iyi" sözlerini dün de savunarak, dolar yorumunun oldukça tutarlı olduğunu belirtti. Mnuchin, dolarda uzun vadeli seviyenin ABD ekonomisinin gücünü yansıttığını dile getirdi.

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 09:33
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