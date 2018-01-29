''Dava bu hakime düşerse, sonucu beklemesinler''

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, TSK’nın Afrin harekatını başlatmasıyla birlikte sözde ''Savaş istemiyoruz, kan akmasın'' diyerek PKK’ya arka çıkan bir tutum sergileyen Türk Tabipler Birliği ve Mühendisler Odası hakkında açılan davalara bakacak hakimler konusunda uyarılarda bulundu.

Karahasanoğlu ''Belirttiğimiz veya benzeri hakimlerin eline düşerse.. Ben şimdiden kararı size söylemiş olayım: Davanın reddine...Uğraştığınız da, yanınıza kâr kalır..'' dedi.

İŞTE O YAZI;

Nihayet, “barış” maskesi takarak, terör örgütüne “can simidi” olmaya çalışanlar hakkında İçişleri Bakanlığı harekete geçti..

Hem savcılığa suç duyurusunda bulundu..

Hem de, kamu kurumu niteliğindeki bu meslek teşekküllerinin yönetiminin değişmesi için asliye hukuk mahkemesinde dava açılmasını istedi..

Dolayısı ile..

PKK hendek kazarken, “Oh oh” diye sevinen..

Hendekler, PKK’lılarla doldurulurken, “Çatışmaya son verilmesini, barış istiyoruz” diyen Tabipler Birliği...

PKK, mayınları yollara döşerken.. Patlatırken.. “İç güvenlik konuları ile ilgilenmiyoruz” diyen..

Güvenlik güçlerimize kalleşçe saldıran PKK’lılar İHA’larla vurulmaya başlanınca.. “Kan akmasın, barış olsun” diyen Mühendisler Odası’nın yöneticileri için..

Artık kara kara düşünme vaktidir..

Ama bu arada..

Hem bakanlığa.. Hem savcılığa..

Hem de Hakimler Savcılar Kurulu’na bir hatırlatma yapmamız lazım..

Bazı hakimlerin kararlarını önceden tahmin edebildiğim için..

Şimdiden uyarmamız lazım..

Uyarım ne kaynaklı?

Bire bir tecrübe kaynaklı..

Ben anlatayım, gerisini yetkililer düşünsün..

Gerek Tabipler Birliği.. Gerekse Mühendisler Odası ile ilgili olarak, geçmişte PKK lehine yorumlanacak açıklamaları sebebi ile, akit’te haberler çıkmıştı..

O haberlerle ilgili olarak, bu odalar, akit’e tazminat davaları açtılar..

Bu davaların bir kısmı lehimize sonuçlandı..

Bir kısmı devam ediyor..

Ama.. Daha dava dilekçesinin geldiği gün, “Hımmm. Bu dosya kritik” dediklerim, yerel mahkeme nezdinde, aleyhimize sonuçlandı.. Şimdi o dosyalar İstinaf’ta..

Neye baktım da, “Bu dosya kritik” dedim?

Dava dilekçesindeki ifadelere mi? Hayır.

Hangi habere dava açıldığı bilgisine mi? Hayır..

Peki neye?

Mahkemenin ismine.. Mahkemenin hakimine.. Dolayısı ile, o mahkemedeki artık ezberlediğim hakimin daha önce (...)

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