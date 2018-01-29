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''Dava bu hakime düşerse, sonucu beklemesinler''

Ali Karahasanoğlu, bugünkü yazısında Afrin harekatı ile ilgili terör yanlısı bildiri yayınlayanlar hakkında açılan davalara bakacak hakimler konusunda uyarılarda bulundu.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:38
''Dava bu hakime düşerse, sonucu beklemesinler''

Akit yazarı Ali Karahasanoğlu, TSK’nın Afrin harekatını başlatmasıyla birlikte sözde ''Savaş istemiyoruz, kan akmasın'' diyerek PKK’ya arka çıkan bir tutum sergileyen Türk Tabipler Birliği ve Mühendisler Odası hakkında açılan davalara bakacak hakimler konusunda uyarılarda bulundu.

Karahasanoğlu ''Belirttiğimiz veya benzeri hakimlerin eline düşerse.. Ben şimdiden kararı size söylemiş olayım: Davanın reddine...Uğraştığınız da, yanınıza kâr kalır..'' dedi.

İŞTE O YAZI;

Nihayet, “barış” maskesi takarak, terör örgütüne “can simidi” olmaya çalışanlar hakkında İçişleri Bakanlığı harekete geçti..

Hem savcılığa suç duyurusunda bulundu..

Hem de, kamu kurumu niteliğindeki bu meslek teşekküllerinin yönetiminin değişmesi için asliye hukuk mahkemesinde dava açılmasını istedi..

Dolayısı ile..

PKK hendek kazarken, “Oh oh” diye sevinen..

Hendekler, PKK’lılarla doldurulurken, “Çatışmaya son verilmesini, barış istiyoruz” diyen Tabipler Birliği...

PKK, mayınları yollara döşerken.. Patlatırken.. “İç güvenlik konuları ile ilgilenmiyoruz” diyen..

Güvenlik güçlerimize kalleşçe saldıran PKK’lılar İHA’larla vurulmaya başlanınca.. “Kan akmasın, barış olsun” diyen Mühendisler Odası’nın yöneticileri için..

Artık kara kara düşünme vaktidir..

Ama bu arada..

Hem bakanlığa.. Hem savcılığa..

Hem de Hakimler Savcılar Kurulu’na bir hatırlatma yapmamız lazım..

Bazı hakimlerin kararlarını önceden tahmin edebildiğim için..

Şimdiden uyarmamız lazım..

Uyarım ne kaynaklı?

Bire bir tecrübe kaynaklı..

Ben anlatayım, gerisini yetkililer düşünsün..

Gerek Tabipler Birliği.. Gerekse Mühendisler Odası ile ilgili olarak, geçmişte PKK lehine yorumlanacak açıklamaları sebebi ile, akit’te haberler çıkmıştı..

O haberlerle ilgili olarak, bu odalar, akit’e tazminat davaları açtılar..

Bu davaların bir kısmı lehimize sonuçlandı..

Bir kısmı devam ediyor..

Ama.. Daha dava dilekçesinin geldiği gün, “Hımmm. Bu dosya kritik” dediklerim, yerel mahkeme nezdinde, aleyhimize sonuçlandı.. Şimdi o dosyalar İstinaf’ta..

Neye baktım da, “Bu dosya kritik” dedim?

Dava dilekçesindeki ifadelere mi? Hayır.

Hangi habere dava açıldığı bilgisine mi? Hayır..

Peki neye?

Mahkemenin ismine.. Mahkemenin hakimine.. Dolayısı ile, o mahkemedeki artık ezberlediğim hakimin daha önce (...)

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 14:38
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  • mevlütmevlüt8 dk önce
    TÜM MESLEK ODALARININ MİLLETTEN BELEŞ GEÇİNMELERİNİN ÖNÜ ALINMALIDIR....AİADAT ADI ALTINDA HARAÇ TOPLAYIP MİLLETE HAİNLİK EDİYORLAR...
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