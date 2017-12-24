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Dava açma süresi 15 güne çıkarıldı

Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süresi, 1 Ocak’tan itibaren 15 güne çıkarıldı.

24 Aralık 2017 Pazar 09:23
Dava açma süresi 15 güne çıkarıldı

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre düzenlenen ödeme emirlerine ve tatbik edilen ihtiyati hacizlere karşı dava açma süresi, 1 Ocak’tan itibaren 15 güne çıkarıldı.

Mevcut uygulamada süre 7 gün ile sınırlıydı. Hak sahiplerinin borcunun bulunması halinde, yapılacak ödemelerden borçları kesilerek ilgili vergi dairesine aktarılacak. Maden ve silah ruhsatları alımında da “vergi borcu bulunmaması” şartı aranmaya devam edilecek. Vergi dairelerince veya Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edildikten sonra kanuni sebeplerle nakden iadesi gereken tutarlar, karşılıklı mahsup edilebilecek.

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 09:23
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