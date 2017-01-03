Datome: Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi!

Fenerbahçe'li Luigi Datome maç sonrası "Terör olayları sonrası İstanbul'da aynı şekilde gezecek misin?" sorusuna, "Ben buranın çok güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum." yanıtını verdi.

Datome: Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi!
Eklenme: 03 Ocak 2017, 10:22
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Fenerbahçe'li Luigi Datome maç sonrası "Terör olayları sonrası İstanbul'da aynı şekilde gezecek misin?" sorusuna, "Ben buranın çok güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum." yanıtını verdi. İtalyan basketbolcu Datome Anadolu'yu 81-75 mağlup ettikleri mücadelenin ardından, maça çok iyi başlamadıklarını ama oyun planına uyarak ve sonuna kadar savaşarak, karşılaşmayı kazandıklarını ifade etti.

Datome: Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi

Datome bir gazetecinin, "Gezmeyi çok seviyorsun. Yaşanan terör olaylarından sonra İstanbul'da aynı şekilde gezmeye devam edecek misin?" sorusuna, "Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. Bizim gezmek için çok zamanımız yok. Teröristlerin amacı da bu. Gezmemizi istemiyorlar. Ben zaman buldukça gezmeye devam edeceğim. Türkiye çok güzel bir ülke. Ben herkese Türkiye'nin ne kadar güzel bir ülke olduğunu anlatmaya çalışıyorum." diye konuştu.

 

 
EtiketlerFenerbahçeLuigi DatomeAnadoluTerörİSTANBUL
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