Datça'yı sel ve dolu vurdu!

Datça'da akşam saatlerinde başlayan dolu yağışı nedeniyle ilçe sokakları beyaza büründü. Fındık büyüklüğünde yağan dolu araçların trafikte ilerlemesini güçleştirdi. Dolunun ardından başlayan sağanak yağış ise cadde ve sokakları göle çevirdi.

Birçok iş yeri ve ev sular altında kalırken belediye ekipleri maddi hasar gören bölgelerde çalışma başlattı. Elektrik kesintisinin de yaşandığı ilçede vatandaşlar sabah saatlerine kadar zor anlar yaşadı.

Sabahın ilk ışıklarında ortaya çıkan görüntüler de ise Kumluk plajının dolu nedeniyle beyaza büründüğü görüldü.