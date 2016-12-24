Darüşşafaka Doğuş, Maccabi Tel Aviv'i sahada ezdi!

Real Madrid ile Fenerbahçe'yi yenen Darüşşafaka Doğuş (DAÇKA), konuk ettiği Maccabi Tel Aviv'i de 18 sayı geriden gelerek 86-84 mağlup etti. Bu skorla DAÇKA sekizinci galibiyetini elde ederken Maccabi Tel Aviv 14. maçında 9. yenilgisini aldı. İsrail'li takım ilk yarıyı 48-31 üstün olarak tamamladı. İkinci yarıda ise atağa kalkan Darüşşafaka Doğuş, maçı 86-84 kazanarak galibiyet serisini 3'e çıkardı.
Eklenme: 24 Aralık 2016, 10:09
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