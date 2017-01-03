Darüşşafaka Doğuş, Galatasaray Odeabank'ı 87-72 mağlup etti.

Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Darüşşafaka Doğuş (DAÇKA), Galatasaray Odeabank'ı 87-72 mağlup etti. Bu sonuçla DAÇKA ligde 9. galibiyetini elde etti. Galatasaray ise 5. mağlubiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk periyodunda Anderson ve Semih Erden ile sayı alan Darüşşafaka Doğuş'a, Schilb, Pleiss ve Micov ile cevap veren Galatasaray, çeyreği 22-28 önde tamamladı. Galatasaray Odeabank ikinci periyoda Pleiss ve Micov'un basketleriyle başladı. Sarı-kırmızılı takım Anderson ve Birkan Batuk ile sayı üretti

İkinci yarının ilk bölümünde Micov ve Schilb'in skorer oyunuyla önde kalmaya çalışan Galatasaray Odeabank'a Darüşşafaka Doğuş, Moerman ve Wanamaker ile karşılık verdi. Çekişmeli geçen müsabakada Wilbekin'in devreye girmesiyle üstünlüğü ele geçiren DAÇKA, son periyoda 62-56 önde girdi.

Final periyoduna 8-0'lık seriyle başlayan konuk takım, 33. dakika içinde farkı 14 sayıya (56-70) çıkardı. Sarı-kırmızılı ekip Sinan Güler dışındaki oyuncularından fazla verim alamadı. Darüşşafaka Doğuş, maçtan 87-72 galip ayrıldı.

Ergin Ataman: Son periyotta istediğimizi yapamadık

Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Ataman, maçın, üçüncü periyodun ortasına kadar dengeli gittiğini belirterek, "Maçta biz kenardan katkı alamadık. Darüşşafaka Doğuş da çok kapasiteli bir takım. Baktığınız zaman bütçeleri bizim bütçenin 2-3 misli. İyi bir antrenörleri ve iyi oyuncuları var. Biz dış atışlarda çok şut kaçırdık. Sinan ve Diebler birçok şutta isabet bulamadı. Savunmada da yorulunca rakibimiz maçı kazandı. Aslında maçın hakkı bu değildi. Son periyotta istediğimizi yapamadık." diye konuştu.

Sakatlığı bulunan oyuncuları Austin Daye'nin iyileşmesini beklediklerini dile getiren Ataman, "Daye yakında aramıza katılacak. Ayrıca yeni oyuncumuz Fitipaldo da henüz uyum sağlayamadı. O da normal oyunu oynamaya başlayınca kadro derinliğini sağlamış oluruz." ifadelerini kullandı.



Davit Blatt: Bizim için iyi bir galibiyet, mutluyum

Darüşşafaka Doğuş Başantrenörü Davit Blatt ise maçın ikinci yarısını iyi oynayarak kazandıklarını söyledi.

Sözlerine, İstanbul'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başlayan Blatt, "Avrupa Ligi'ndeki maçta Galatasaray Odeabank'a burada yenilmiştik. Bu maç için biraz motivasyonumuzu arttırdık. İkinci yarıda hücumda daha iyiydik. Topun paylaşımını iyi yaptık. Galatasaray Odeabank da hücum olarak iyi bir takım ama bütün maç onları iyi savunduk. Bizim için iyi bir galibiyet, mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.