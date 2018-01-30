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Darülaceze sakinlerini unutmadılar

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri öğrencileri, Darülaceze’de barınan çocuk ve yaşlıları ziyaret etti.

30 Ocak 2018 Salı 15:17
Darülaceze sakinlerini unutmadılar

Öğrenciler, Darülaceze'nin sakinlerine, Bilgievi annelerinin ördüğü atkılar ve patikler ile kendilerinin hazırladığı lavanta keseleri hediye ettiler. Başakşehir Belediyesi Bilgievi öğrencileri hayatı; gezerek, görerek, yaşayarak öğreniyor. Bilgievi öğrencilerinden oluşan bir grup, son olarak kuruluş süreci 1877 Osmanlı-Rus Savaşı’na dayanan Darülaceze'yi ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı olarak hizmet veren Darülaceze’de barınan çocuk ve yaşlıları ziyaret eden öğrenciler, Darülaceze sakinleri ile sohbet etti. Darülaceze’nin bölümlerini gezen öğrencilerin ziyaretini kurum sakinleri memnunlukla karşıladı. Ailenin önemi, birlik ve beraberliğin kıymeti konusunda önemli bir etkinlik olan ziyarette, öğrenciler yaşlıların Darülacaze’deki yaşantıları ile ilgili bilgi de aldı.

Özel repertuardan oluşan mini konser

Başakşehir Belediyesi Bilgievleri’ne devam eden öğrenciler, ziyaretleri esnasında eski şarkılardan oluşan bir repertuar ile Darülaceze sakinlerini mest ettiler. Ziyaret esnasında Bilgievi annelerinin ördüğü atkılar ve patikler ile öğrencilerin kendilerinin hazırladığı lavanta keseleri hediye edildi.

Haber Tarihi: 30 Ocak 2018 Salı 15:17
  1. Darülaceze
  2. Başakşehir
  3. repertuar
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