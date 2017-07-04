Darphane'de dev üretim

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, geçen yıl yaklaşık 17,8 ton ziynet, 7,1 ton da sikke (Ata) olmak üzere yaklaşık 24,9 tonluk altın üretildi.

2016'da basılan 7 milyon 177 bin 348 adet altında, en yüksek üretim miktarı adetsel bazda 4 milyon 552 bin 430 ile ziynet altın çatısı altındaki "çeyreklik"te kaydedildi.

Geçen yıl aylık bazda en fazla üretim yaklaşık 6,8 ton ile aralıkta gerçekleşti. Ekimde yaklaşık 4 ton, ocakta da yaklaşık 2,7 tonluk üretime imza atıldı.

Bu yılın ilk yarısında 7 milyon 556 bin 176 adet altın üretildi

Bu yıla 130,6 liradan başlayan ve 154,42 lira ile 17 Nisan'da tarihi zirvesini gören altında, ilk yarıda talebe bağlı olarak Darphane'nin üretim mesaisi de arttı.

Geçen yılın tamamında üretilen yaklaşık 24,9 ton altına karşılık, Darphane, bu yılın ilk yarısında yaklaşık 25,7 tonluk üretime imza attı. Mayısta yaklaşık 8,9 ton altın üreten Darphane, geçen ay da yaklaşık 7,3 tonluk üretim gerçekleştirdi.

Verilere göre, bu yılın ilk yarısında üretilen altın miktarı adetsel bazda 7 milyon 556 bin 176 oldu. İlk yarıda da en yüksek üretim miktarı 4 milyon 921 bin 480 adet ile ziynet altın çatısı altındaki "çeyreklik"te kaydedildi. Darphane, ilk yarıda 9 bin 540 adet de gram altın üretti.

"Nisan ayı ile birlikte hareketlilik arttı"

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Norayr İşler, bu yılın nisan ayı ile birlikte başlayan hareketliliğin Kapalıçarşı başta olmak üzere sektörün tüm birimlerinde görüldüğünü, bunun da sektör olarak kendilerini çok memnun ettiğini söyledi.

İşler, "Darphane verileri, bize açık bir şekilde Türkiye'de ekonomi piyasalarının normalleştiğini, geleceğe dair güven duyan vatandaşın birikimlerini altına yönelttiğini ve altın satın aldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Verilerin ortaya çıkmasında hükümetin piyasalara nefes aldıran ve can simidi olan tedbirlerin etkisinin de bulunduğuna inandığını ifade eden İşler, "Tabii ki düğün sezonunun da etkisi büyük." dedi.

İnsanların artık kuyumculara geldiğini ve takılarını aldığını belirten İşler, Ramazan ayının geride kalmasıyla birlikte Darphane ürünlerine olan talebin, bu yılın ikinci 6 ayında da artarak devam edeceğine inandıklarını kaydetti.