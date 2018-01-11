Darphane düğüne çalıştı

Düğünlerin vazgeçilmez takısı çeyrek altın üretimi, geçen yıl 2016’ya göre yüzde 71 artış kaydetti.

Altın fiyatlarında rekorların yaşandığı 2017 yılında Darphane’nin altın üretimi yaklaşık yüzde 70 artışla 12 milyona ulaştı. Geçen yıl rekor üstüne rekor kıran gram altın yatırımcısına yüzde 22’lik kazanç sağladı. Altın fiyatındaki yükseliş; para gibi tasarruf ve değişim amacıyla kullanılan Cumhuriyet altın sikke grubu ile süs, takı ve hediye amacıyla kullanılan Cumhuriyet ziynet grubundaki Darphane üretimini düşürmedi.

42 TON ALTIN ÜRETİLDİ

Darphane’nin geçen yıl ürettiği altınların toplam ağırlığı da 41,8 ton oldu. Darphane’nin altın üretimi, 2016 yılında adet bazında 7 milyon 177 bin 348 ve miktar bazında 24,9 ton olarak gerçekleşmişti. Geçen yıl adet bazında en çok artışın yaşandığı ay ise 2 milyon 656 bin 105 adetle mayıs oldu. Çeyrek altın üretimi de geçen yıl 2016’ya göre yüzde 71 artış kaydetti.

2017 yılında 29.7 ton ziynet, 12.2 ton sikke (meskük) ve 12.7 kilogram da gram altın üretimi gerçekleştirildi.