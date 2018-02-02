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Darmık Dağı YPG'li teröristlerden temizlendi, Türk bayrağı dikildi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında bölgede ilerleyişini sürdüren Mehmetçik, Darmık Dağı'nda yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirdi. Bölgeyi teröristlerden temizleyen Mehmetçik, Türk bayrağını astı.

02 Şubat 2018 Cuma 13:24

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Amerika'nın teröristlere verdiği destekle oluşturulmak istenen koridora darbe vurmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı.

Terör örgütü YPG'nin işgal altında tuttuğu Afrin'de barış ve huzur ortamını sağlamak amacıyla düğmeye basan TSK, bölgede ilerleyişini sürdürüyor.

TERÖR ANITINA BOMBARDIMAN

Bu kapsamda, teröristbaşı Öcalan'ın anıtının bulunduğu Darmık Dağı'na hava operasyonları düzenledi. SİHA'ların anıtı bombalamasından sonra Mehmetçik de bölgedeki teröristleri tek tek etkisiz hale getirdi.

ŞANLI BAYRAK DALGALANIYOR

Darmık Dağı'nı teröristlerden temizleyen Mehmetçik, bölgeye Türk bayrağını astı.

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 13:24
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)
  2. darmık dağı
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