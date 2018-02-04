Darmık dağı ve çevresi havadan karadan vuruluyor

Zeytin Dalı Hareketi 16’ıncı gününde Mehmetçik ile Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) askerlerinin ilerleyişi sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri savaş uçaklarıyla havadan, sınırda konuşulu bulunan fırtına obüs, tank ve Çok Namlulu Roketatarlar (ÇNRA) tarafından ateş de stek vasıtalarıyla Darmık dağı ve çevresindeki PKK/PYD hedefleri gün boyunca ateş altına aldı. Yükselen dumanlar ve patlama sesleri Kilis’in sınır köylerinden görülüyor.