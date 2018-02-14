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Darmık Dağı için çok kritik gelişme

Afrin’e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekatı kapsamında terör örgütü PKK/PYD/YPG’den temizlenen Darmık Dağı'na askeri üs yapılması için çalışmalar başlatıldı.

14 Şubat 2018 Çarşamba 19:30
Darmık Dağı için çok kritik gelişme

Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Türk Askeri ve ÖSO güçlerinin yoğun çatışmalar sonucu PKK/PYD/YPG terör örgütü üyelerinden temizlediği Darmık Dağı'na askeri üs yapılması için çalışma başlatıldı.

Kepçeler dağı yararak yol yaparken dağın tepesine çıkarılan kırıcılar ise teröristlerden geriye kalan beton kuleler ile tüneller ve mevzileri yıkıyor. Bölgenin en yüksek notlarından biri olan Darmık Dağı'ndan Afrin'in rahatlıkla görülebildiği öğrenildi.

ASKERİ ÜS KURULACAĞI İDDİA EDİLDİ

Temizlik ve yol yapım çalışmaları tamamlandığında dağın üzerine tank, obüs, hava savunma sistemleri, çok namlulu roketatarlar (ÇNR) yerleştirileceği iddia edildi. Türkiye tarafından kurulacak askeri üs sayesinde Afrin'deki terör hedeflerinin daha rahat bir şekilde imha edileceği ve bununla birlikte bölgenin kontrol altında tutulabileceği belirtildi.

Terör örgütü üyelerinden temizlenen Darmık Dağında terörist başı Abdullah Öcalan'ın posteri şeklinde sözde anıtı bulunuyordu. Bu yapı da Türkiye'nin düzenlediği hava saldırısında imha edilmişti.

Teröristbaşı Apo'nun posterinin olduğu Darmık Dağı geçen hafta askerlerimiz tarafından füzeyle yok edilmişti.

Haber Tarihi: 14 Şubat 2018 Çarşamba 19:30
  1. Abdullah Öcalan
  2. afrin
  3. Zeytin Dalı Harekatı
  4. ÖSO

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