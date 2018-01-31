Darmık Dağı bombalanıyor

Kilis ile Hatay hudut hattında yer alan, terör örgütü PYD/PKK'nın sığınak, barınak ve mevzilerinin bulunduğu Darmık Dağı çevresine yönelik sabah Fırtına obüsleriyle başlayan bombardıman yaklaşık bir saatten bu yana yerini hava bombardımanına bıraktı.

Çeşitli üslerden havalanan savaş uçaklarınca son bir saatte en az 15 kez bombalanan dağın çevresinde dumanlar yükseliyor. Savaş uçaklarının bölgedeki hareketliliği sürüyor.

Bu arada Kilis-Hatay hudut hattındaki birlikler sabahtan bu yana askeri araç gereç ve personelle takviye edilmişti.

BİR KÖY DAHA ALINDI

TSK ve harekatı destekleyen ÖSO, Bülbül belde merkezinin çevresindeki köylere sabah saatlerinde operasyon başlattı.

Devam eden operasyonda TSK ve ÖSÖ, Afrin'in kuzeyindeki Bülbül beldesine bağlı Bak Ubasi köyünü terör örgütü PYD/PKK'dan aldı.

Türkiye sınırına komşu Bülbül belde merkezinin doğusundaki köylerin ele geçirilmesi ile terör örgütünün Afrin'in kuzeyine uzanan stratejik lojistik yolları kesilmiş oldu.

Zeytin Dalı Harekatı'nın 12. gününde Afrin'in beş beldesinde 19'u köy, biri köy altı yerleşim ve 5'i stratejik dağ veya tepe olmak üzere 25 nokta örgütten kurtarılmış oldu.

TSK ve harekata destek veren ÖSO güçleri, harekatın önceki aşamalarında, Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ile Kürdo köy altı yerleşimini, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği ve Alkana köyleri, 915. Tepe ile 740 Tepe'yi, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi ve Kara Mitlak köyü, Cinderes beldesinde Hammam köyü ile Mersides Tepesi'ni, Şeran beldesinde de Burseya Dağı ve Kastel Cündo köyünü ele geçirmişti.