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Darende’de 15 Temmuz’u Anma Programları başladı

Malatya’nın Darende ilçesinde 15 Temmuz’u Anma Programları resmen başladı.

11 Temmuz 2017 Salı 19:51
Darende’de 15 Temmuz’u Anma Programları başladı

15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 1 yıl geçerken tüm yurtta olduğu gibi Darende’de anma programları başladı. Bu kapsamda ilk olarak, şehitlik ziyaret edilerek, Kur’an-ı Kerim okundu. Daha sonra, merkez Çarşı Caminde öğle namazı öncesi demokrasi şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i şerif okunarak ikramlarda bulunuldu. İlk günkü anma programına İlçe Garnizon Komutanı Üsteğmen Murat Köse, Darende Belediye Başkan Vekili Murat Doğan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mehmet Yıldız, İlçe Müftü Vekili Vaiz İbrahim Ateş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Baş Çavuş Bülent Kaya ve şehit yakınları katıldı.

Öte yandan Darende’de 15 Temmuz anma programları hafta boyunca devam edecek.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 19:51
  1. Malatya
  2. Darende
  3. Mehmet Yıldız
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