Darende kaymakamı ihraç edildi

Darbe karşıtı gösterilerde ön sırada yer alan, ByLock kullandığı ortaya çıkınca gözaltına alınan ve sonrasında tutuklanan Malatya’nın Darende ilçe Kaymakamı Ali Türk, Resmi Gazetede yayınlanan yeni 692 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildi.

Gaziantep'teki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçtiğimiz aylarda gözaltına alınan daha sonra da tutuklanarak cezaevine gönderilen Malatya'nın Darende Kaymakamı Ali Türk, Resmi Gazetede yayınlanan yeni 692 sayılı KHK ile meslekten ihraç edildi.

Malatya Cezaevinde tutuklu bulunan Kaymakam Türk'ün örgütün gizli haberleşme programı olan ByLock kullandığı belirlendi. 15 Temmuz darbe girişiminden bir ay önce Tunceli Mazgirt Kaymakamlığı'ndan Darende'ye atanan Ali Türk'ün darbe girişiminden 4 gün sonra ilçede düzenlenen darbe karşıtı gösterilere katılarak darbe karşıtı bildiriyi okumuştu. Darende İlçe Belediye Parkı'nda bildiriyi okuyan Türk'ün "Bu hainler ellerindeki silahlarla vatanın asıl sahipleri olan milletimize yönelik acımasızca kurşun sıkmışlardır. Milli iradenin üzerinde başka bir irade kabul edilemez" dediği ortaya çıktı.