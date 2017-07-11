Darende’ de TEOG’a hazırlık kursları devam ediyor

Darende Halk Eğitim Merkezi hizmet binasında sürdürülen kursları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler alan İlçe Milli Eğitim Müdürü Fevzi İnce, kursların gayet verimli geçtiğini ifade etti. Velilerden gelen ciddi talepler üzerine kursları açtıklarını kaydeden İnce, “Öğrencilerin taleplerini ve beklentilerini dinledik ve kurslarımızı açtık. Artık iş öğrencilerimizde, öğrencilerimiz kursa devam konusunda hassasiyet göstermeli ve dersleri düzenli bir şekilde takip etmeliler. İnşallah böyle devam edilirse meyvesi alınır” ifadelerini kullandı.

Halk Eğitimi Merkezinde 6. ve 7. sınıf öğrencilerine yönelik kursların da 12 Temmuz itibariyle başlayacağını ve bu yöndeki taleplerin de karşılanacağını belirten Fevzi İnce, yine Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılacak masa tenisi, güreş, futbol ve voleybol kurslarında da öğrencilerin yeteneklerini geliştirmelerine destek olunacağını belirtti.