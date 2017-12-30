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Darbeyi seyreden polislere müebbet

15 Temmuz’da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddiasıyla yargılanan polislere müebbet hapis cezası istedi.

30 Aralık 2017 Cumartesi 03:01
Darbeyi seyreden polislere müebbet

İSTANBUL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz'da görev yerine gitmedikleri ve halkın direncini kırdıkları iddia edilen 6'sı tutuklu 29 polisin yargılandığı davada mütalaasını açıklayan savcı, 5 sanığın "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını istedi.

İstanbul 22. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 6. duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Uygun, Mahmut Sofuoğulları, İshak Erkol, Hakan Pekyılmaz, Ferhat Apa ve Eyüp Şahin ile tutuksuz 13 sanık katıldı.
Görüşü sorulan İstanbul Cumhuriyet Savcısı Uygur Kaan Arısoy, hazırladığı 12 sayfalık mütalaayı mahkeme heyeti ve taraf avukatlarına sundu.

Mütalaada, sanıklardan İshak Erkol, Kamuran Güngör, Hakan Pekyılmaz, Mahmut Sofuoğlulları ve Soytürk Yıldız'ın, "anayasal düzeni zorla değiştirmeye teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması istenirken 7 sanık hakkında da 16’şar yıla bir sanığın da 15 yıla kadar hapsi istendi. İki sanık hakkında ise beraat kararı verildi.

Savcılık mütalaasında, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen 5 sanığın görevleri ve gerçekleştirdikleri iddia edilen suçları şöyle belirtildi: (İshak Erkol) istenmesine rağmen görev yerine dönmeyi reddetti, darbeci askerlerin fotoğraflarını mesaj eşliğinde paylaşarak darbeye direnme şevkini kırmaya çalıştı.

(Kamuran Güngör) Darbeye fiilen iştirak etti.

(Mahmut Sofuoğulları) Görev yerine dönmedi, eylemsiz kaldı, ByLock kullanıcısı.

(Hakan Pekyılmaz) Seyrantepe polis lojmanları girişinde direnenlere bozgunculuk yaptı, nöbet bölgesinde uyudu, silahını bıraktı.

(Soytürk Yıldız) Polislerin şevkini kırıcı şekilde davrandı, görev yerini terk edip amirlik görevini yapmadı, eylemsiz kaldı, telefonlara cevap vermedi, bozgunculuk yaptı."

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 03:01
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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