Darbeyi isyankar ajan devirmiş

Amerikan Merkezi İstihbarat Örgütü (CIA), İran’da 1953 yılında Muhammed Musaddık yönetimine yapılan darbeye ilişkin yeni belgeler yayımladı. ABD ve İngiltere tarafından desteklenen darbeye ilişkin, darbeden 64 yıl sonra yayımlanan belgelerde daha önce bilinmeyen ayrıntılar ortaya çıktı. Yaklaşık bin saydan oluşan belgeler, CIA’nın başarısız olacağı düşünülen darbe girişimi karşısında iptal emri verdiğini ve bunun itaatsiz bir saha yetkilisi tarafından nasıl engellendiğinin detaylarını ilk defa gözler önüne seriyor. CIA, Musaddık darbesinde parmağının olduğunu ilk kez 2013’te kabul etmişti.

ABD ve İngiltere’nin, 1951 yılında başbakanlığa gelen Muhammed Musaddık yönetimini devirme girişimlerinin ardında petrol kaygısı vardı. Zira bir yandan İran Şahı Rıza Pehlevi ile iktidar mücadelesine girişen Musaddık, bir yandan da ülkesinin petrol sanayisini millileştirme hamlesine girişmişti. İngiliz Anglo-Persian Oil Company’nin gelirlerini yarı yarıya paylaşmayı teklif eden Musaddık, Londra’nın bu teklifi reddetmesi üzerine şirketi kamulaştırmıştı. Bu hamlenin ardından İngiltere, Musaddık’ı devirip şahın kontrolü altında monarşiyi yeniden canlandırmak için Amerikan istihbaratı ile anlaşmıştı.

CIA’nın yayımladığı yeni belgelere göre, 15 Ağustos 1953 günü başlayan darbe girişiminin ardından Musaddık onlarca kişiyi gözaltına aldırdı. Darbenin baş mimarlarından General Fazlullah Zahidi ülke içinde saklanırken Şah ülkeden kaçtı. Darbenin başarısız olduğunu düşünen CIA, operasyona son verme kararı aldı. 18 Ağustos 1953 tarihinde CIA merkezinden İran’daki istasyon şefine gönderilen ve yeni sızan belgede şöyle yazıyordu: “Operasyon denendi ve başarısız oldu. ABD’nin rolünü ortaya çıkaracak herhangi bir Musaddık karşıtı operasyona katılmamalıyız. Musaddık’a karşı yürütülen operasyon sona erdirilmelidir.”

Ancak o dönemde İran’daki en üst düzey CIA yetkilisi olan Kermit Roosevelt, bu emri uygulamadı. Roosevelt’in verdiği bu kararın sonuçları son derece önemliydi. 19 Ağustos 1953 günü darbe, CIA yardımıyla toplandığı düşünülen kiralık kalabalıkların da yardımıyla başarıya ulaşmıştı. İran’ın milliyetçi lideri hapse atıldı. İktidar, batıya yakınlığıyla bilinen Şah’a iade edildi. Ancak petrolün yabancılar tarafından kontrol edilmesine karşı tepkiler darbeye rağmen hala güçlüydü. Bu durum, adını British Petroleum (BP) olarak değiştiren Anglo-Persian Oil Company ve diğer büyük şirketleri, petrol gelirlerini Tahran ile paylaşmak zorunda bıraktı.